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Gündem Anaokulunda skandal görüntüler! Öğretmen çocuklara ayağını koklattı
Gündem

Anaokulunda skandal görüntüler! Öğretmen çocuklara ayağını koklattı

Çin'de bir anaokulu öğretmeninin paylaştığı görüntüler infiale neden oldu. Görüntülerde öğretmenin çocuklara sırayla ayaklarını koklattığı görülüyor. Bu yaptığının 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu söyleyen öğretmen tepkilerin ardından açığa alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:28:00 -
Anaokulunda skandal görüntüler! Öğretmen çocuklara ayağını koklattı

Jiangxi Eyaletindeki bir anaokulu öğretmenin, Twitter benzeri sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı fotoğraf karesi, büyük tepkilere yol açtı. Yayınlandıktan hemen sonra silinen görüntülerde öğretmenin sırayla çocuklara ayaklarını koklatmaya çalıştığı görüldü. Öğretmen bu görüntülerin başlığında 'erken sadomazoşizm eğitimi' verdiğini de not düştü.

Okulla ilişiği kesildi

Velilerin ve sosyal medyanın tepkisini çeken kişi polis tarafından gözaltına alınırken, okulla da ilişiği kesildi. Öfkeli veliler polis merkezi önüne gelirken, sosyal medya kullanıcıları tepkilerini göstermekte gecikmedi. 170 milyon kez görüntülenme alan görüntülerde öğretmene tepkiler çığ gibiydi.

"Bu açıkça istismar"

Bir kullanıcı, ''Özel anaokullarındaki öğretmenlerin kalitesi endişe verici'' derken bir kullanıcı, ''Bu açıkça istismar'' şeklinde tepkisini dile getirdi.

Sürekli bunu yapıyormuş

Öğretmenin görev yaptığı anaokulu sözcüsü de tepki çeken olay hakkında bir açıklama yaptı ve görevini ihlal ettiği gerekçesiyle, okuldan gönderildiğini ifade etti. Polis öğretmenin sorgusuna devam ederken çocukların da ifadesine başvuruldu. Anaokulundaki çocuklar, öğretmenlerinin kendilerine sıklıkla bunu yaptığını dile getirdiler.

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