Anaokulu kayıtları başladı mı? Anaokulu kayıt için gerekli belgeler neler 2021

Anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı e kayıtların tamamlandığını duyurdu. Bu haberin ardından pek çok veli kayıt işlemlerini araştırmaya başladı. Peki, anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulları kayıtları nasıl sorgulanır?

Anaokulu kayıtları başladı mı?

Anasınıfı kayıtları sorgulama ekranı E Okul üzerinden açıldı. Veliler e okula giriş yaptıklarında e devlet sistemine yönlendiriliyor. E Devlet üzerinden veli kendi TC kimlik numarası ve şifresini girerek öğrencinin gideceği okulu öğrenebilir. Kayıt işlemlerinin 12 Temmuz Pazartesi günü başlaması bekleniyor. Çocuğunuzun sistemde kayıt olduğu okulu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

E OKUL KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Anaokulu kayıt için gerekli belgeler neler 2021

Veliler kayıt aşamasında gerekli olan evrakları da araştırmaya başladı. Anaokulu kayıtlarında istenilen belgeler şöyle:

Başvuru formu

Dört adet fotoğraf

Aşı kartı fotokopisi

Nüfus cüzdanı Fotokopisi

İkametgah adresi