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Eğitim Anaokulu kayıtları başladı mı? Anaokulu kayıt için gerekli belgeler neler 2021
Eğitim

Anaokulu kayıtları başladı mı? Anaokulu kayıt için gerekli belgeler neler 2021

Anasınıfı e kayıt sorgula | Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında anasınıfı, 1.sınıf ve 5.sınıf öğrencilerinin kayıt olacağı okulları açıkladı. Peki, anaokulu kayıtları başladı mı? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anaokulu kayıtları için hangi belgeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 15:14:00 -
Anaokulu kayıtları başladı mı? Anaokulu kayıt için gerekli belgeler neler 2021

Anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı e kayıtların tamamlandığını duyurdu. Bu haberin ardından pek çok veli kayıt işlemlerini araştırmaya başladı. Peki, anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulları kayıtları nasıl sorgulanır?

Anaokulu kayıtları başladı mı?

Anasınıfı kayıtları sorgulama ekranı E Okul üzerinden açıldı. Veliler e okula giriş yaptıklarında e devlet sistemine yönlendiriliyor. E Devlet üzerinden veli kendi TC kimlik numarası ve şifresini girerek öğrencinin gideceği okulu öğrenebilir. Kayıt işlemlerinin 12 Temmuz Pazartesi günü başlaması bekleniyor. Çocuğunuzun sistemde kayıt olduğu okulu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

E OKUL KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Anaokulu kayıt için gerekli belgeler neler 2021

Veliler kayıt aşamasında gerekli olan evrakları da araştırmaya başladı. Anaokulu kayıtlarında istenilen belgeler şöyle:

Başvuru formu

Dört adet fotoğraf

Aşı kartı fotokopisi

Nüfus cüzdanı Fotokopisi

İkametgah adresi

1. sınıf kayıtları belli oldu mu? 1.sınıf kayıtları ne zaman?
1. sınıf kayıtları belli oldu mu? 1.sınıf kayıtları ne zaman?

Eğitim

1. sınıf kayıtları belli oldu mu? 1.sınıf kayıtları ne zaman?

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