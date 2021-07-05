Anaokulu kayıtları başladı mı? Anaokulu kayıt için gerekli belgeler neler 2021
Anasınıfı e kayıt sorgula | Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında anasınıfı, 1.sınıf ve 5.sınıf öğrencilerinin kayıt olacağı okulları açıkladı. Peki, anaokulu kayıtları başladı mı? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anaokulu kayıtları için hangi belgeler gerekli?
Anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı e kayıtların tamamlandığını duyurdu. Bu haberin ardından pek çok veli kayıt işlemlerini araştırmaya başladı. Peki, anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulları kayıtları nasıl sorgulanır?
Anaokulu kayıtları başladı mı?
Anasınıfı kayıtları sorgulama ekranı E Okul üzerinden açıldı. Veliler e okula giriş yaptıklarında e devlet sistemine yönlendiriliyor. E Devlet üzerinden veli kendi TC kimlik numarası ve şifresini girerek öğrencinin gideceği okulu öğrenebilir. Kayıt işlemlerinin 12 Temmuz Pazartesi günü başlaması bekleniyor. Çocuğunuzun sistemde kayıt olduğu okulu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
E OKUL KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Anaokulu kayıt için gerekli belgeler neler 2021
Veliler kayıt aşamasında gerekli olan evrakları da araştırmaya başladı. Anaokulu kayıtlarında istenilen belgeler şöyle:
Başvuru formu
Dört adet fotoğraf
Aşı kartı fotokopisi
Nüfus cüzdanı Fotokopisi
İkametgah adresi