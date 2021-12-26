Ananas suyu yüksek enerji veren besinlerin başında gelir. Antibakteriyel içeriği sayesinde idrar yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Boğaz enfeksiyonunun tedavisinde de kullanılan ananas suyu, enfeksiyonların kısa sürede dışarı atılmasını sağlar. Hücre hasarlarını kısa sürede iyileştirir. Tropik iklimlerde yetişiyor, muhteşem bir C ve B vitamini kanyağı olmasının yanı sıra birçok minerali de bünyesinde barındırıyor.

Ananas suyu ne işe yarar, faydaları neler?

Yapılan araştırmalar sonucunda;

The All-Natural Diabetes Cookbook'un yazarı Jackie Newgent, ananasta en çok göze çarpan kaynağın bağışıklık sistemini destekleyen ve antioksidan faydalar sağlayan C vitamini olduğunu belirtiyor.

ABD Tarım Bakanlığı'na göre ise bir fincan ananas 78.9 mg ile kadınların (günde 75 mg) tüm C vitamini ihtiyacını karşılarken erkeklerin (günde 90 mg) ihtiyaç duyduğu oranın büyük kısmını tek seferde almalarını sağlıyor. C vitamini, vücutta iyileşmeyi, yara onarımını ve demir emilimini desteklemesinin yanı sıra büyümek gibi hayati süreçleri de etkilemesi nedeniyle oldukça önemlidir.

Nisan 2018'de Food Science and Biotechnology dergisinde yayınlanan bir araştırma, ananas suyununu yağ oluşumunu ve yıkımını artırmaya yardımcı olduğu keşfedildi.

Mayo Clinic verilerine göre ananas, kan şekeri seviyenizi kontrol etmenizi sağlayarak daha az yemenizi de teşvik eder. Biotechnology Research International'da yayınlanan bir araştırma sonucunda gerçekten ishalin etkilerini azalttığı tespit edildi.

Molecules dergisinden yayınlanan araştırmaya göre ananas, içeriğindeki fenolik, flavonoid ve C vitamini sayesinde en zengin antioksidan kaynaklarından biri. Araştırmanın çalışmacılarından Knott, antioksidanların vücutta iltihaplanma ve serbest radikallerle savaşan önemli bileşikler olduğunu belirtiyor. Hücresel hasara neden olan serbest radikaller, kalp hastalığı, Alzheimer, tip 2 diyabet ve hatta kansere sebep olarak yaşamı tehdit eden önemli sorunların da kaynağı olarak görülüyor. Ananas ise düzenli tüketimi sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidanı sağlayabilir.

Stanford Health Care'in de verilerine göre serbest radikallerle savaşmak, en önemli yöntemdir. Bu nedenle ananas, yüksek antioksidan oranına sahip bir meyve olarak kanser riskini en aza indirilmesinde katkıda bulunuyor. The American Journal of Clinical Nutrition adlı dergide Kasım 2018'de yayınlanan bir çalışma, antioksidan açısından zengin beslenmenin daha düşük kanser riski ile ilişkili olduğunu tespit etti.

Harvard Health Publishing, yaptığı çalışmalar sonucunda koroner arter hastalığından kansere kadar birçok sağlık sorununun kaynağının yoğun iltihaplanma olduğunu ortaya koydu.

Journal of Nutrition and Metabolism'de yayınlanan bir araştırma, konserve ananas tüketen çocukların, dokuz haftalık çalışma süresi boyunca tüketmeyen çocuklara kıyasla daha az viral ve bakteriyel enfeksiyona yakaladığını tespit etti.

Ananas, yoğun lif içeriğine sahip bir meyve olması sayesinde vücutta ortaya çıkan su tutulumunu engelleyerek kısa sürede tüm ödemi atmanızı sağlıyor.

Ananas suyu kadınlarda ne işe yarar?

Bunların hepsi hem erkeklerde hem de kadınlarda artan doğurganlıkla ve üreme hormonlarında olumlu bir artışla ilişkilendirilmiştir. Ananas suyunun diyat lifi yüksek düzeyde bromelain içerdiğinden sindirim sistemine yardımcı olur. Özellikle şişkinlik ve kabızlık gibi rahatsızlıkları önlemektedir.

Ananas nasıl yerde yetişir?

Ananas tropikal bir meyve olarak bilinir. Yetişmesi için devasa büyüklükteki ağaçların olması gerekir. Ilıman iklimlerde en verimli halde yetişen ananas, evde de yetiştirilebilir.

Ananas suyu hamilelik

Ananas süper sağlıklı bir meyve olmasına rağmen, hamile kadınlardan uzak tutulmalıdır. Serviksin yumuşamasına neden olarak erken doğumu uyarabilecek zengin miktarda bromelain enzimi içerir. Tabi bu reaksiyon için bir seferde 7-10 adet ananas yemek gerekmektedir.

Ananas kabuğu çayı nasıl yapılır?

Ananas çayı için bir adet ananasın kabuklarını 1 saate yakın tuzlu suda bekletin. Ardından süzün ve kabukları 1 litre suyun içine koyun. Bir parça dilimlenmiş taze zencefil, 1 adet kabuk tarçın ve 3 dilim limonu da ekleyin, kısık ateşte kaynatın. Bu çayı ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz.