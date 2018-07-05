Ananas nasıl kesilmeli?

C vitamini deposu olan ananas son yıllarda ülkemizde de popüler hale gelmiştir. Peki ananas nasıl dilimlenmeli?

Kesme tahtasına yerleştirdiğiniz ananasın kabuklarını dik bir şekilde yukarıdan aşağıya ince bir şekilde kesin.

Kabukları soyulan ananasta kahverengi noktalar göreceksiniz. Bu noktaları bıçakla alın. Daha sonra dört parçaya böldüğünüz ananasın ortasındaki sert kısmı bıçakla oyun. Daha sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.