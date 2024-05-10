ANAMAK 2024 rüzgâr gibi geçti

NOBEL Expo Fuarcılık organizasyonu ile Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen ANAMAK 2024 Anadolu Metal ve Ahşap İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı Kayseri’ye unutulmaz 4 gün yaşattı. 80’in üzerinde firma ve 400’den fazla makinenin sahne aldığı fuar süresince satılan makine adedi 350’yi aştı. Gerçekleşen görüşmelerin yansımaları ve yabancı alımların ardından fuar odaklı satış işleminin 600’ü geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye’nin köklü metal ve ahşap işleme makineleri üreticileri ile yerli ve uluslararası yatırımcıları Kayseri’de buluşturan ANAMAK 2024 Anadolu Metal ve Ahşap İşleme Makineleri ve Teknolojileri fuarı, kente bereketli günler yaşattı… Kayseri’yi bir fuar kenti haline getirme sözü veren NOBEL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan ÇELİK ve yardımcısı Murat ŞAROĞLU’nun çabaları ile hayata geçirilen organizasyona katılan markaların yetkilileri, 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek bir sonraki fuar için şimdiden gün saymaya başladı. Organizasyondan hiçbir desteğini esirgemeyen, açılışta kurdele kesen ve 3’üncü gün bir kez daha fuar alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kayseri Valisi Gökmen ÇİÇEK, bir de müjde verdi…

NOBEL Expo Fuarcılık’ın Kayseri adına oldukça anlamlı bir organizasyona imza attığını belirterek, “Verdiği tüm sözleri yerine getiren Sn. Erhan ÇELİK’e ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadesini kullanan ÇİÇEK, “Hem Kayseri’ye değer katan hem de katılımcılarını memnun eden bu fuarın gelecek yıl daha büyük katılımla ve daha geniş alanda gerçekleşmesi için Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’ni büyüteceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Kayseri’nin bir mücadele verdiğine dikkat çeken ÇİÇEK, “Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden yatırımcıları ile her geçen gün büyüyen bu kenti ülke ticareti adına daha önemli hale getirmek için usanmadan çalışacağız. Fuarlar bir şehir için sadece ticaret açısından değil, turizm ve vizyon adına da büyük önem taşıyor” yorumunu yaptı.

Kayseri’yi bir fuar kenti haline getirme hedefine adım adım ilerlediklerini vurgulayan NOBEL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan ÇELİK, “Bir organizasyon ile başladığımız yolculuğumuzda bu yıl 4 fuara ulaştık. Gelecek sene bu rakamı 7’ye yükselteceğiz. Bu kentte önemli markalar, sanayi altyapısı ve değerli iş partnerlerimiz var. Kendilerine bazı sözler verdik ve hepsini yerine getirdik. Şimdi Kayseri’ye yeni sözler verdik. Sözümüzü tatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Dört gün süren ANAMAK 2024’te 80’in üzerinde firma 400’den fazla makine görücüye çıkarken, fuar boyunca satılan makine adedi de 350’yi aştı. Kayseri’de gerçekleşen bazı görüşmelerin satış ile taçlanması ve yabancı alımların tamamlanmasının ardından fuar odaklı satışın 600’ü geçeceği tahmin ediliyor. Alanın büyütülmesi için yapılacak çalışmaların ardından 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında tekrarlanacak ANAMAK Anadolu Metal ve Ahşap İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı’na katılacak firma sayısının da 150’yi aşması bekleniyor.

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Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) ve Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KAPSİAD) iş birliği ile düzenlenen fuarda ürünlerini beğeniye sunan markaların temsilcileri, kentte bu alanda yıllar sonra gerçekleşen buluşmanın oldukça verimli geçtiği fikrinde birleşti. Birkaç gün sonra Konya’da benzer bir fuar olmasına rağmen Kayseri’de bulunmak istediklerini aktaran bir yetkili, “Bu kent makine endüstrisinde kıymetli bir konumda. Üretim, potansiyel ve ihracata katkı anlamında değerli markalar var. 15 yıldır lazer kesim makineleri sektöründeyim. Şu bir gerçek ki kullanılan teknoloji yükseldikçe maliyet düşüyor. İyi makinelerle üretim hızı 10 kata kadar çıkabiliyor. O nedenle bu fuar çok önemli” açıklamasını yaptı.

Fuarın gerek Kayseri gerekse makine üreticileri için büyük kazanım olduğuna dikkat çeken bir diğer firma yetkilisi, “Kentin bu fuara sahip çıkması gerek. İlk organizasyonda burada olmayan diğer önemli markaların Kayseri’ye çekilmesi gerek. Sanayi altyapısına sahip makine üreticilerinin bulunduğu bu kentin böyle bir fuara ihtiyacı vardı. Kayseri mobilya konusunda çok yol aldı. Dünyanın birçok noktasında mağazalar açıldı. 20 yıl önce İtalya çeşitli ülkelerden parçalar alıp fason makine üretiyor ve satıyordu. Biz de onlardan alıyorduk. Şimdi bu işi Türkiye yapıyor. Makine üretiminde yerli ürün kullanımı yüzde 30-40 seviyesinde. Elektronik, motor ve yazılım anlamında ciddi gelişmeler var. 10 yıl sonra yüzde 90’ı yerli parçalardan oluşan makineler üretebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonda 40’ın üzerinde makine satışı yapan Antalya merkezli bir ahşap işleme makinesi üreticisi de “Her ay Kayseri’ye 8-9 makine gönderiyorum. O nedenle bu fuarda yer almak istedim. Burada sadece Kayserili alıcılar olacağını düşünüyordum. Ama satışların yüzde 50’sini farklı şehirlere ya da yurt dışına yaptık. Bu beni çok mutlu etti. Benim adıma harika bir fuar deneyimi oldu” şeklinde konuştu.

Fuarda, B2B Alım Heyeti Programı kapsamında aralarında ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Çin, Hindistan ve Rusya gibi Türkiye'nin en çok makine ihracatı yaptığı gelişmiş ülkelerin de bulunduğu toplam 28 ülkeden alıcılar da yer aldı.

Organizasyonda 30’dan fazla sektörde kullanılan metal ve ahşap işleme makineleri sergilendi. Fuarı ayrıca Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu’na bağlı Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Samsun, Sivas ve Mersin illerindeki odaların üyeleri de ziyaret etti.