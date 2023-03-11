Analizler yapıldı! Belediyeden şebeke suyu açıklaması

Afşin Belediyesinden yapılan açıklamada ilçede şebeke sularında son 1 haftadır yapılan analizlerde mikrobiyolojik ve kimyasal uygunsuzluk tespit edilmediği, bakiye klor düzeylerinin yeterli seviyede olduğu belirtildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen ilçede şebeke sularıyla ilgili son duruma ilişkin İlçe Belediyesince açıklama yapıldı.

Şebeke suyu altyapısında meydana gelen arızaların Çorum Belediyesi ve KASKİ ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrasında giderildiğinin belirtildiği açıklamada şebeke izlem noktalarından ve tüm barınma merkezlerinden rutin olarak su numuneleri alınıp analizleri ve bakiye klor ölçümlerinin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Günlük en az 22 noktadan klor ölçümü yapılmakta, yetersizlik tespit edilen noktalara anında müdahale edilmektedir. Bugüne kadar 663 adet bakiye klor takibi yapılmış, 598’i yani yüzde 90,2'si yeterli bulunmuştur. Ayrıca yine her gün belirli noktalardan su numunesi alınarak Kahramanmaraş Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilmektedir. Bugüne kadar 248 bakteriyolojik ve kimyasal su numunesi laboratuvara gönderilmiş, 175 numune sonucu uygun çıkmıştır. Uygunsuz çıkan 62 numunenin 55’inde kimyasal uygunsuzluk, bulanıklık, 13’ünde mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edilmiştir. Tespit edilen mikrobiyolojik uygunsuzluklar ilçe merkezi şehir şebekesinden kaynaklanmamaktadır. Mikrobiyolojik uygunsuz çıkan noktalara ivedilikle müdahale edilmiş ve düzeltilmiştir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kimyasal uygunsuzlukların tamamı bulanıklık parametresinden kaynaklanmakta olup, bulanıklık haricinde kimyasal uygunsuzluk bulunmamaktadır. İlçemizin ana su kaynağı yer altı sularıdır. Deprem sonrası meydana gelen artçı sarsıntılardan dolayı oluşan toprak hareketlerine bağlı olarak zaman zaman sularımızda bulanıklık oluşmaktadır. Sularda meydana gelen tüm değişiklikler günlük olarak çevre sağlığı ekiplerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Son 1 haftadır merkez şebeke sularında mikrobiyolojik ve kimyasal uygunsuzluk yoktur. Bakiye klor düzeyleri yeterli seviyededir. Klorlama işlemlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için Çorum İl Özel İdaresi tarafından 15 adet otomatik klorlama cihazı temin edilerek, ilçede kullanılmak üzere KASKİ yetkililerine teslim edilmiştir."

Açıklamada, şebeke sularının mevcut haliyle temizlik gibi genel amaçlar için kullanımında herhangi bir sakınca bulunmadığı da bildirildi.