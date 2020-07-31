ANALİZ - Borsa yatırımcısı, ağustosta da "virüsü" takip edecek

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul pay piyasaları, temmuzda 3 ay süren yükseliş serisini sonlandırırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye etkileri, ağustosun da en önemli gündemi olmaya aday görünüyor.

Borsa İstanbul'da, perşembe öğlen başlayan Kurban Bayramı tatili nedeniyle işlem gerçekleştirilen kısa haftadaki satıcılı seyir, temmuz ayının kayıpla tamamlanmasına neden oldu.

Son haftada, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, temmuzu bir önceki ay kapanışına göre yüzde 3,29 değer kaybıyla 1.126,90 seviyesinden tamamladı.

BIST 100 endeksi üzerindeki ağırlığı yüksek banka hisselerinin ortalama değer kaybı temmuzda yüzde 13,69 olurken, ana endeksler tarafında ise mali ve hizmetler endeksi değer kaybetti, sanayi ve teknoloji endeksi yükseldi.

Mali endeks temmuzda yüzde 5,70 gerilerken, ulaştırma hisselerindeki yüzde 13,35'lik düşüşün etkisiyle hizmetler endeksi temmuzu yüzde 2,68 değer kaybıyla tamamladı.

Sanayi endeksinin yüzde 3,70 değer kazancıyla kapanış yaptığı temmuzda, teknoloji endeksi yüzde 9,30 ile en fazla kazandıran ana endeks oldu.

- En çok kazandıran yatırım ortaklıkları, en fazla kaybettiren spor hisseleri oldu

Temmuzun son haftasına kadar pozitif seyreden ve endekslerden iki sıfır atılması ile 1.200 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, son 3,5 günde azalan küresel risk iştahı, oynaklığı artan döviz kurları, yükselen tahvil faizleri ve etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek düşüşe geçti.

Haziran ayını yüzde 10,43 yükselişle 1.165,25 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, temmuzda en yüksek 1.205,86, en düşük ise 1.120,96 puanı gördü.

Kovid-19 salgını ve ekonomiye etkilerinin yanı sıra, buna bağlı olarak alınan tedbirler ve verilen teşviklerin, borsalarda sektör ve şirket bazındaki ayrışmayı artırdığı görülüyor.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerine bakıldığında temmuzda en fazla değer kaybedenler yüzde 18,44 ile spor, yüzde 13,69 ile bankacılık ve yüzde 13,35 ile ulaştırma oldu.

En fazla kazandıran sektör endeksleri ise yüzde 26,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, yüzde 22,15 ile turizm ve yüzde 15,16 ile taş, toprak olarak kayıtlar geçti.

- BIST TÜM endeksi temmuzda rekor kırdı

Borsada işlem gören tüm pay piyasaları ile hesaplanan BIST TÜM endeksi, temmuzda 1.323,16 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi sonrası gerileyerek, aylık bazda yüzde 1,20 değer kaybetti ve 1.248,28 puandan kapanış yaptı.

Yıllık bazda bakıldığında ise, yedi ayda, geçen yıl kapanışına göre BIST 100 endeksi yüzde 1,52 düşüş kaydederken, BIST TÜM endeksi yüzde 4,48 değer kazandı.

Analistler, BIST 100 endeksi üzerinde ağırlığı yüksek bankacılık ve ulaştırma hisselerindeki satış baskısının, temmuzda etkisini artırdığını ve 3 aylık yükseliş serisinin bozulduğunu bildirdi.

Uluslararası piyasalarda Türkiye'nin risk priminde (CDS) görülen ve nedeni anlamlandırılamayan yükselişin, Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu dile getiren analistler, tahvil faizleri ve döviz kurlarının yükseldiğini, borsanın ise düşüşe geçtiğini söyledi.

Analistler, özellikle ABD ve Avrupa'da artan ikinci dalga Kovd-19 salgını endişelerinin, küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olduğunu belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin ağustosta da yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

- Ekonomi toparlanıyor, piyasa beklemede

Türkiye'de öncü göstergelerin ekonomideki toparlanmanın güçlü olduğuna işaret ettiğine değinen analistler, en büyük ticari partner konumundaki Avrupa'daki ekonomik toparlanmanın güçlenmesi durumunda, Türkiye'nin sanayisi ve dolayısıyla piyasalarını da pozitif yönde etkileyeceğini kaydetti.

Son açıklanan veriler dikkate alındığında, haziran ayından itibaren ekonomi ve tüketici güven endekslerinin güçlendiği görülürken, sanayinin öncü göstergesi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri de eşik değer olan 50'nin üzerine çıkarak genişlemeye işaret etti.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleme ve likidite desteği konusunda atılabilecek tüm adımları attığını, bundan sonraki dönemde mali destekler ve ekonomideki toparlanmanın gücünün sorgulanacağı bir döneme girildiğini bildirdi.

Piyasaların önündeki diğer risklerin ABD-Çin gerilimi, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD'nin başkanlık seçimine ilişkin belirsizlikler olduğuna dikkati çeken analistler, test aşamasındaki Kovid-19 aşılarının kullanılabilir hale gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın ise piyasaları destekleyecek unsurlar olacağını ifade etti.

- Endekste 1.120 destek, 1.200 direnç olarak öne çıkıyor

Analistler, Türkiye'nin dinamik yapısı ile ekonomideki toparlanma konusunda diğer ülkelerden pozitif ayrışabileceğini, bunun ilk işaretlerinin de son makroekonomik verilerde görüldüğüne değinerek, pay piyasalarının ise halen çok ucuz olduğunu söyledi.

Tüm gelişmekte olan ülkelerden olduğu gibi Türkiye piyasalarından da önemli oranda portföy çıkışı yaşandığını anımsatan analistler, yurt dışında yerleşik fonların tekrar alıma geçmesi durumunda BIST 100 endeksindeki orta vadeli yükseliş trendinin güçlenebileceğini vurguladı.

Analistler, uzun vadeli bakıldığında BIST 100 endeksinin marttan beri devam eden yükseliş trendinin düzeltmesini yaptığını belirterek, bu dönemde yaklaşık yüzde 50 primle 820 puandan 1.200'ün üzerine çıkan endekste, 1.120 ve 1.060 seviyelerinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

Endeksin 1.200 direncini kırması durumunda sonraki hedeflerinin, 1.245 ile tarihi zirvesi ve 1.270 seviyesi olacağını öngören analistler, sanayi endeksine oranlandığında tarihi düşük seviyelerde olan bankacılık hisselerindeki olası toparlanmanın endeksin gücü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.