Analı Kızlı tarifi-Analı Kızlı çorbası nasıl yapılır?

Analı kuzulu köfte ya da sadece Analı kuzulu, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep, Tarsus ve Adana gibi bölgelerde daha çok bilinen yöresel bir yemektir. Bulgur ve kıymanın macun kıvamına gelinceye kadar yoğrularak, hazırlanan hamurun açılıp içine kıyma doldurulmasından sonra pişirilen sulu bir yemektir.

Anadolu'nun birçok yerinde yapılan ama özellikle Adana için yeri çok farklı olan analı kızlı çorbası tarifi merak ediliyor. MasterChef'te gündeme gelen analı kızlı tarifi ve detaylarını sizler için derledik. İşte, analı kızlı tarifi...

Analı Kızlı tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

2,5 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet yumurta

1,5 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

1/2 adetsoğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gram kıyma

1 yemek kaşığıbiber salçası

1 çay kaşığıpul biber

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıkarabiber

Çorbası için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gramiri doğranmış kuşbaşı et

1 yemek kaşığı biber salçası

4 su bardağı su

1,5 tatlı kaşığı nar ekşisi

5 yemek kaşığı limon suyu

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1,5 tatlı kaşığı tuz

Analı Kızlı tarifinin püf noktası

Hazırladığınız mini köfteleri birbirlerine yapışmamaları adına yaptıktan sonra çok hafif unlayın. Büyük ve küçük köfteleri pişirken açılmalarını önlemek adına üzeri kapalı bir biçimde dolapta 15-30 dakika mutlaka dinlendirin. Hamurunuzun daha kıvamlı ve lezzetli olmasını isterseniz harcın içerisine dövülmüş et ilave edebilirsiniz.

Analı Kızlı çorbası nasıl yapılır?

İç harcı için:

Soğan ve zeytinyağını tavaya alın. Güzelce kavurun.

Ardından kıymayı ilave ederek 12-15 dakika kısık ateşte pişirin. Arada açıp karıştırın.

Ardından salça, tuz ve baharatlarını ilave ederek ocaktan alın.

Hamuru için:

Derin bir kabın içine irmik, köftelik bulgur ve sıcak suyu alın. Üzeri kapalı bir biçimde 15 dakika dinlendirin.

Ardından tüm malzemeleri içerisine koyun ve güzelce yoğurun.

Hamur kıvam aldığında ikiye bölün.

Elinizi suyla hafifçe ıslatın. Bir parçasını minik içli köfteler biçimine getirin. İçlerini hazırladığınız kıymalı harçla doldurup kapatın.

Diğer bölümünü de minik köfteler halinde yuvarlayın.

Çorbası için:

Zeytinyağı, salça ve etleri kavurun. Kapağı kapalı bir biçimde 12- 15 dakika pişirin.

Açıp içerisine suyu ilave edin. Nar ekşisini de ilave edip kısık ateşte 15 dakika pişirin.

Ardından köfteleri ilave edin ve kısık ateşte 10 dakika pişirin.

Haşlanmış nohut, tuz ve limonu da ekleyip kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.

Ardından ocaktan alıp sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.