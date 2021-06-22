Anaların gözyaşlarının hesabı sorulacak

Hasan Eğrigöz Ankara

Diyarbakır'da 2015 yılında 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Songül için Diyarbakır’da oturma eylemine devam eden acılı anne Fatma Akkuş, “2 senedir HDP'nin önündeyiz. 7 yıldır kızımı görmüyorum. Çocuklarımızı götüren de zaten HDP'dir. HDP olmasa PKK’nın sözü de burada geçmez, PKK gelip burada bu çocukları götüremez; HDP kandırıyor ve PKK’ya götürüyordu. Hem çocuklarımızı kaçırıp hem de buna sessiz kalmamızı istiyorlar. Kendi çocukları dünyanın farklı ülkelerinde lüks tatillerde fotoğraflar paylaşırken bizim çocuklarımızın ülkemize karşı terörist yetişmesini istiyorlar. Bize düşmanlıkları hiç bitmedi. Çünkü bizden değiller. Askerimiz PKK’ya dağları dar ediyor. Bizler de bu alçakların yıllardır bu halka yaptıklarını dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. HDP’ye de gereken yapılacak. Kapanacağı gün yakındır. Ardından da Kandil yıkılacak. Kandil’in yıkılışı da bu alçakların kapatılmasıyla bağlantılı olacak” dedi.

Dağa kaçırılan kızı Ceylan için eylem yapan Türkan Mutlu da, HDP’nin kapanacağı günü iple çektiğini belirterek, “Kızımı bu halk düşmanları kaçırıp terör örgütüne götürdü. Bütün bu acının sorumlusu HDP’dir. Yıllardır Kürtleri katleden bu katiller sürüsünü besleyen de HDP’dir. Ama sonları geldi. Anneleri ağlatmanın hesabını verecekler. Karar gününü iple çekiyoruz” dedi.

