Anaların feryadı HDP ve PKK’yı bitirir

Kürt çocuklarını en sinsi yollarla zehirleyip kendi uydurma savaşlarına dahil eden HDP’nin bölgede kurduğu korku duvarları, annelerin cesaretiyle yıkıldı. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun halay çektiği HDP’liler tarafından dağa kaçırılan oğlunu teröristlerin elinden kurtaran Hacire Akar’ın ardından 10 aile daha HDP’nin önünde kamp kurdu. PKK’nın Kürtlere sahip çıkmaya çalışan ideolojisinin koca bir yalan olduğunu haykıran aileler, “Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyiz” diye isyan etti. “Kürt analar HDP/PKK’yı 81 ilde kapatmaya hazırlanıyor” diyen Kürt siyasetinin önemli isimleri ise garibanların kanıyla ayakta duran örgütün, annelerin isyan ateşine karşı duramayacağını ifade ettiler.

HDP’ye meydan okundu

Eski Milletvekili Mehmet Metiner, protestoları “devrim” olarak nitelendirerek, şunları dile getirdi: “HDP önünde eylem yapan anneler, sadece evlatlarını istemiyor. Çocukları üzerinden siyaset yapan ellerin hayat tarzlarına da tepki gösteriyor. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı coğrafyada HDP ile aradaki makas açılıyor. Ülkenin her yerinde protesto başlatan anneler, zulme karşı rest çekmiştir. Fakir fukara çocukların bedenleri üzerinden kendilerine iktidar sağlayan HDP’ye meydan okumuşlardır. Annelerin çığlıklarına karşı kepenk indiren HDP’yi de sandığa kapatacak olan da yine aynı anneler olacaktır.”

Yiğit analara destek olalım

Kürt Selam Anadolu Hareketi Genel Başkanı Galip İlhaner ise şunları ifade etti: “Hacire Akar ve Fevziye Çetinkaya gibi anaların sayısı artmalı. 81 ilde, bütün PKK/HDP il başkanlık binalarının önünde, Kürt analar eylem yapmalıdır. PKK/HDP, 81 ilde kepenk indirmek zorunda kalmalıdır. Bir Kürt olarak çocuğu Kürt anaları Hacire ana gibi eyleme davet ediyorum. Fevziye anamız da HDP’lilerce kaçırılıp PKK’ya gönderilen oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde eyleme başlamış olması takdir edilecek bir davranıştır. PKK zulmüne karşı dimdik duran; cesur, mübarek, yiğit analara hepimiz destek olalım.”

Direniş, yeni hareket başlatır

Siirtli kanaat önderi Fatih Sevgili de, Hacire Ana’nın kendisi gibi yüreği yanan annelere öncü olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Bütün baskılara rağmen Kürt anneler, direnişini sürdürürse ciddi bir sosyolojik hareket başlamış olur. Günler süren eyleminin sonunda evladına kavuşan Hacire ananın mücadelesi aynı tuzağa düşen gençlerin anneleri için örnek oldu. Kamuoyuna açık bir direniş olduğu için HDP, kepenk kapatmak zorunda kaldı. ‘Fukaranın çocukları dağda, sizinkiler özel okulda’ şeklinde feryatların dile getirilmesi çok kıymetlidir.”