Analar görevini yapıyor, şimdi gözler savcılıkta! HDP çözülürse PKK çöker

Ailelerin HDP-PKK ilişkisini ifşa etmesi üzerine soruşturma başlatan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın evlat nöbetindeki ailelerin ve yeni şikayetçilerin ifadelerini tek tek alacağı bildirildi. Akit’in ulaştığı bilgilere göre HDP-PKK ilişkisine dair bu ifadeler doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği, örgütün sivil yapılanmasının insan kaynağı olarak kullandığı unsurların açığa çıkarılacağı kaydedildi.

Avukat Cüneyt Toraman, soruşturma ile HDP’nin çözüleceğini, HDP çözüldükçe PKK’nın militan kaynağının kuruyacağını belirtte. Toraman, şunları dile getirdi:

Hukuki süreç dağdan daha etkili

“Hukuki açıdan militan kazandırma formüllerinin çökertilmesi, dağda mağarada PKK’lı aramaktan daha etkili olacaktır. Normalde bu aileler savcılığa şikayet edemezdi. Çünkü örgüt, çocuğunun ölüsünü gönderirdi ve bir de çıkıp törenle gömerdi. Hacire Ana’nın sonuç alan eylemi ile cesaret alan aileler eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Savcılık bu bilgileri daha da genişletecek ve şikayetçi ailelerin sayısı daha da artacak. Sadece Diyarbakır’da değil diğer HDP il ve ilçe merkezlerinin bu konudaki rolleri somut şekilde açığa çıkarılacak. Yavruları PKK’ya kaçırılan ailelerin şikayetlerin dalga dalga yayılacaktır. Tüm cesur anaların bu duruşunun hem HDP’yi çözeceğini, PKK’nın militan kaynaklarını kurutacağını düşünüyorum.”

Ailelerin ahı HDP’yi bitirecek

Hukukçu Toraman, şöyle devam etti: “Ailelerden bir tanesinin söylediği gibi ‘HDP PKK’dır, PKK HDP’dir’. HDP ve bileşenleri afişe edilirse PKK’nın dağa militan kazandırma sistemi çöker. HDP’nin PKK için dağa çıkardığı, beynini yıkayıp yaptıkları olay bu. ‘Saz kursu’ diyerek, ‘kültürel faaliyet’ diyerek dağa adam kazandırıyorlardı. Bir süre sonra bu yolla kimse gitmemeye başladı. Ailelerin niçin eylem yaptığına dikkat etmek gerekir. Hepsi ‘zorla kaçırma’dan bahsediyor. Son 3 yılda çocukları silah zoruyla arabaya bindirip öyle dağa kaldırıyorlar. Dağdan kurtulmak isteyenleri ise infaz ediyorlar. Bu geçmişten beri devam eden bir süreç değil. İkna edilerek, kandırılarak götürülen çocuklar son 3 yılda yerini zorla kaçırmalara bıraktı. O çocukların ailelerinin ahı hem HDP’yi hem PKK’yı bitirecektir.”

Tüm HDP teşkilatları kaçırıyor

Dünya Düşünce Derneği Genel Sekreteri Avukat Mehmet Şamil Şenalp da, HDP ve PKK’nın kendi zulümlerinin altında kalma zamanının geldiğini dile getirerek şunları ifade etti: “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması ile birlikte gelecek yeni itiraflar, HDP üzerinde yoğunlaşıldıkça PKK’nın dağa militan kazandırma mekanizmasını çökertecektir. Eylemler ve ihbarlar Diyarbakır’la sınırlı kalmayacaktır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, HDP teşkilatlarının bulunduğu her yerde evlat çığlığı yükseltilecektir. Soruşturma derinleştikçe, örgütün militan kazanma yapılanmasının sarsıldığını göreceğizdir. Devletin terörle mücadeledeki başarısı, annelerin seslerini yüksek sesle çıkarabilmelerine imkan sağladı, bu önemli. Çünkü örgütün söylediği halk tabanının bulunmadığını ortaya konulmuştur.”

İttifak kuran partilere dikkat!

Şenalp, HDP ile birlikte hareket partilere de bu süreçte dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. HDP’nin maskesi düştükçe yeni oluşumların içerisine sızacaklarına dikkat çeken Hukukçu Şamil Şenalp, HDP ile ittifak kurmaktan çekinmeyen partiler üzerinden zorla dağa kaldırma faaliyetlerini devam ettirebileceğini, bu alternatif formülün başlamadan bitirilecek önlemler alınması gerektiğine değindi.

ALLAH rızası için destek bekliyoruz!

Diyarbakır’dan baba Süleyman Aydın ile İstanbul’dan anne Saliha ve baba Salim Edizer’in de oturma eylemine katılmasıyla çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP’nin aracı olduğunu belirten aile sayısı 17’ye çıkmış oldu. Saliha Edizer, “Kağıthane HDP İlçe Başkanlığı çocuğumu kaçırdı. Allah’ını seven herkes buraya gelsin. Sanatçılardan, futbolculardan Allah rızası için destek bekliyoruz” diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da annelere destek ziyaretinde bulundu.