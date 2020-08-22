'Anahtarım düştü' bahanesi tutmadı! Tekme tokat dövüldü

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan sahilde skandal bir olay yaşandı.

Konyaaltı sahilinde bulunan soyunma kabinlerinin bir adam tarafından izlendiği iddia edildi. Kadınlara ait soyunma kabinlerinin izlenildiğinin fark edilmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar, şahsı tekme tokat dövdü.

Kendisini ‘Abi yemin ederim anahtarım yere düştü. Bir suçum yok’ diyerek savunan adam çevrede bulunan kalabalık tarafından büyük tepki gördü. Durumu fark eden kadınlar da adama ‘Pislik, namussuz’ diyerek isyan etti.

Meydana gelen olaypolis ekiplerine bildirildi.

Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.