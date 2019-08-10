ÇANAKKALE (AA) - Anafartalar Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve göndere Türk bayrağı çekildi.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, yaptığı konuşmada, Anafartalar Zaferi'nin tarihteki önemine işaret etti.

Çanakkale Kara Muharebeleri'nde ağustos ayına gelindiğinde, Osmanlı ordusunun sırtını karaya vererek kendisini sağlama aldığını, müttefik ordusunun özellikle kıyı kesiminde sıkışıp kaldığı için ihtiyaçlarını deniz yoluyla temin etmek zorunda kaldığını anlatan Dursun, şöyle konuştu:

"Bu ihtiyaçların üzerine de art arda alınan yenilgiler ve başarısız taarruzlar eklenince geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Bu mücadelede uzun yıllara dayanan savaş stratejileri çarpışmış lakin kişisel kahramanlıklar ve fedakarlıklar, alışılmamış, görülmemiş teknolojik uygulamalar savaşın seyrini ve sonucunu değiştirmiştir. Çok güçlü bir donanma desteğiyle yapılması planlanan kara harekatının başarıya ulaşacağı stratejisi, Osmanlı askerinin, Mehmetçiğin cesaret ve kahramanlığı sayesinde boşa çıkarılmıştır. Kazanılan büyük zaferle birlikte Osmanlı, Çanakkale'de genç, yetişmiş ve vasıflı bir nesli şehit olarak toprağın bağrına gömmek zorunda kalmıştır. 10 Ağustos Conkbayırı Zaferi'nde de başta Anafartalar Kahramanı unvanını bu cephedeki başarılarından alan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit alay komutanı İsmail Hakkı Bey, Cemil Conk, Ali Rıza Sedes gibi fedakar kumandanlarımızın ve askerlerimizin aziz hatıralarını anlatmalı ve yaşatmalıyız."

Dursun, Osmanlı savunmasını yöneten kurmay kadronun, Çanakkale'den aldığı tecrübelerle İstiklal Harbi'nde de zafere ulaşmayı başardığını anımsattı.

"Birleşik güçlere karşı Conkbayırı'nda ve devamında Anafartalar da kazanılan zaferler, bir imparatorluğun küllerinden çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önderlik yapacak nice muzaffer kahramanlar ortaya çıkarmıştır." diyen Dursun, "Temennimiz odur ki bizler millet olarak var oldukça sayısız zaferlere imza atan kahraman ecdadımızın manevi emaneti vicdanlarımızda her daim çok ayrı bir yer tutacaktır. Anafartalar Zaferi vesilesiyle bir kez daha şehitlik mertebesine ulaşan tüm komutanlarımızı ve Mehmetçiğimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu'nun konserinin ardından Bakan Yardımcısı Dursun, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şeref defterini imzaladı.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvetkili Jülide İskenderoğlu, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan vekili Albay Engin Aktaş, Avustralya Hükümeti adına Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ile kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.