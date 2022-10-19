Anadolu'ya yatırım yağmuru

Hükümet tarafından ekonomiyi daha da büyütmek hedefleniyor. Üretim ve ihracat başarılarına yenilerini eklemek amaçlanıyor. Bu yönde önemli adımlar atılıyor, teşvik programları açıklanıyor.

Girişim sayısı yükseliyor

Anılan programlar, Anadolu’da art arda yatırımlar yapılmasına imkân tanıyor. 4 milyonu geçen girişim adedi ilerisi için umutları artırıyor. Üretim ve ihracat atılımının devamı halinde yüz binlerce girişimin hayat bulacağı tahmin ediliyor.

Kritik hamleler

İktisatçılarca “Hükümet ekonomiye atılıma geçirmek, refahı ve kalkınmayı artırmak için pek çok hamle yapılıyor. Bu hamleler çok ama çok yararlı oluyor. Yerli ve yabancı firmalar Anadolu’da yer arıyor” deniliyor. Yatırım analistleri tarafından da Türkiye’nin pek çok alanda reforma imza attığına dikkat çekiliyor. Her reformun ekonomiyi büyüttüğüne işaret edilerek, “Yatırım ortamı iyileştirildi, ekonomi dışa açıldı. Doğal olarak girişim adedi önemli oranda arttı. Savunma ve makinenin de aralarında bulunduğu onlarca sektör atağa kalktı” ifadeleri kullanılıyor. Makine sektörüne ilgiyi daha da arttırmak gerektiği dile getirilerek, şunlar kaydediliyor:

Önemli tembihler

“Kamu kurumları tarafından yeni fikirler, projeler üretilmeli. Bu projelere odalar da dahil edilmeli. Ortak adımlar atılmalı. Gençlerin inovatif ürün ortaya koymaları için elden gelen yapılmalı. Firmalar dinlenmeli, yatırım yapacaklara yardım edilmeli. Kurumlara kredi ve yer tahsis edilmeli. Sektörel ve yerel planlama yapılarak girişimcilerin önleri açılmalı. Stratejik yatırımlar hayata geçiren şirketlere teşvik verilmeli.”

İşte destekler

Firmalar için 8 destek unsuru devrede. Bu unsurlar şöyle:

Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı, makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanıyor.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanıyor.

Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisi, yatırım için öngörülen katkı tutarına kadar indirimli olarak uygulanıyor.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı devlet tarafından karşılanıyor.

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Sadece 6’ncı Bölge’de yapılacak yatırımlar ile stratejik projeler için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülüyor.

Faiz veya Kâr Payı Desteği: Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70’ine kadar kullanılan kredi için ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor.

Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için yer tahsis ediliyor.

Katma Değer Vergisi İadesi: 500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için sunulan KDV iade ediliyor.