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Siyaset 'Anadolu’ya çıksam milyonlar peşimden yürür' diyordu! Davutoğlu ittifak yapacağı partiyi açıkladı
Siyaset

'Anadolu’ya çıksam milyonlar peşimden yürür' diyordu! Davutoğlu ittifak yapacağı partiyi açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-01-24 16:44:00 -
'Anadolu’ya çıksam milyonlar peşimden yürür' diyordu! Davutoğlu ittifak yapacağı partiyi açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Grup toplantısında konuştu.

Kendisine ülke yönetiminde önemli vazifeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanından ayrılıp, 6'lı masayla ittifak yapan Davutoğlu, olmayan oylarıyla CHP'nin listesinden seçime girerek 10 milletvekili çıkardı.

"Anadolu’ya çıksam milyonlar peşimden yürür" şeklinde iddialı sözlerle Erdoğan'a teveccühün kendisine gösterildiği zannına kapılan Davutoğlu, yerel seçime de yalnız girme cesareti gösteremedi.

Ahmet Davutoğlu partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlere Saadet Partisi ile ortak gireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sayın Karamollaoğlu ile birlikte Gelecek ve Saadet Partisi teşkilatlarıyla bundan 6 ay önce bir yola çıktık. Biz bu mücadeleyi verirken geçici bir Meclis grubu için çalışma yapmadık. Fedakarlık yaptık. Hepimiz için ikinci aşama yerel seçimlerde iş birliği aşamasıydı. Arkadaşlarımız aylardır bu konuda çalışma yapıyor. O çalışmaları bir araya getrdiler. Geçen hafta ortak bir toplantı yaptık. Büyük bir gururla ifade ediyorum ki, büyükşehirlerden, illerden, ilçelerden ve beldelerden oluşan 100 seçim bölgesinde seçimlere ortak olarak gireceğiz. Bu ilk aşama. Gönül ister ki tümünde birlikte olalım. Bazı yerlerde ayrı ayrı girmemiz gerekiyorsa ayrı gireriz. Ortak girdiğimiz yerleri de en üst sayıya çıkarmaya çalışacağız.
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