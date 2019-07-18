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Anadolu’nun eşsiz lezzetlerinden biri olan bezdirme köftesini denediniz mi?

Anadolu'nun farklı yörelerinde değişik isimlerle tanınan bulgur köftesi akşam yemeklerine şahane bir renk katıyor. Dillere destan bezdirme köftesini evinizde hazırlayarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:31
Anadolu’nun eşsiz lezzetlerinden biri olan bezdirme köftesini denediniz mi?

Türk mutfağı çeşitliliği ve eşsiz lezzetleriyle dünyanın önde gelen mutfaklarından biridir. Ülkemizin her bir köşesinde kimi zaman benzer özellikler taşısa da isimleri farklı olarak bilinen yemekler hazırlanır. Bunlardan biri de bezdirme köftesi... Bulgurdan hazırlanan, kızartma veya yoğurtla ikram edilen bezdirme köftesini yaptıktan sonra bağımlısı olacaksınız. İşte hem hafif hem de lezzetli köfte tarifi!

Bezdirme köftesi tarifi

Malzemeler:

  • 250 gram yağsız kıyma
  • 1,5 su bardağı ince bulgur
  • 2 adet soğan
  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 yemek kaşığı nane
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvıyağ

Öncelikle işe ince bulgurları sıcak suda ıslatarak başlayın.

Bulgurlar sıcak suda şişerken siz soğanları küçük küçük doğrayın.

Bulguru süzüp bir kaseye alın.

Bulgurun içerisine, soğanı, kıymayı, baharatları ve yağ ekleyip yoğurun.

Bulgur köftesine şekil verin.

Bezdirme köftesi yağda kızartılarak servis edilir. Ancak siz hafif bir yemek arzu ediyorsanız; köftenizi fırında pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:33
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