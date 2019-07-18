Anadolu’nun eşsiz lezzetlerinden biri olan bezdirme köftesini denediniz mi?

Türk mutfağı çeşitliliği ve eşsiz lezzetleriyle dünyanın önde gelen mutfaklarından biridir. Ülkemizin her bir köşesinde kimi zaman benzer özellikler taşısa da isimleri farklı olarak bilinen yemekler hazırlanır. Bunlardan biri de bezdirme köftesi... Bulgurdan hazırlanan, kızartma veya yoğurtla ikram edilen bezdirme köftesini yaptıktan sonra bağımlısı olacaksınız. İşte hem hafif hem de lezzetli köfte tarifi!

Bezdirme köftesi tarifi

Malzemeler:

250 gram yağsız kıyma

1,5 su bardağı ince bulgur

2 adet soğan

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı nane

Tuz

Karabiber

Sıvıyağ

Öncelikle işe ince bulgurları sıcak suda ıslatarak başlayın.

Bulgurlar sıcak suda şişerken siz soğanları küçük küçük doğrayın.

Bulguru süzüp bir kaseye alın.

Bulgurun içerisine, soğanı, kıymayı, baharatları ve yağ ekleyip yoğurun.

Bulgur köftesine şekil verin.

Bezdirme köftesi yağda kızartılarak servis edilir. Ancak siz hafif bir yemek arzu ediyorsanız; köftenizi fırında pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.