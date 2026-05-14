Anadolu’nun bereketli topraklarında bir destan: Nereden nereye...

Ancak gel gör ki; bugün lüks stüdyolarda, Boğaz’a nazır yalılarında oturup ahkam kesen birtakım felaket tellalları, koro halinde aynı hezeyanı tekrarlıyor: “Tarım bitti, çiftçi perişan!” Onların bu milletin değerleriyle, Anadolu’nun gerçeğiyle bağları o kadar kopuk ki, masa başında yazdıkları senaryolarla aziz milletimizin aklıyla alay etmeye kalkıyorlar. Oysa tarladaki, bağdaki, bahçedeki gerçek, o malum zihniyetin çizdiği karanlık tablodan çok ama çok farklı.

Şöyle bir hafızalarımızı yoklayalım... Nereden nereye geldik? Eski Türkiye’nin o vesayetçi, karanlık günlerini unutmadık. Çiftçimizin banka kapılarında faiz lobilerine ezdirildiği, üç kuruş kredi alabilmek için kırk takla attığı, gübre ve tohum kuyruklarında ömür tükettiği o kara günleri ne çabuk unuttunuz? Traktörüne koyacak mazot bulamayan, devletin kapısından her defasında eli boş ve boynu bükük dönen Anadolu insanı, o tek parti zihniyetinin kalıntısı olan dönemlerde adeta kaderine terk edilmişti.

Ama hamdolsun, devran döndü. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, “Sevdamız memleket” şiarıyla yola çıkan Hükümetimiz, tarlaya düşen her damla terin hakkını vermek için seferber olmuş durumdadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, adeta bir karargah gibi gece gündüz demeden çalışıyor, çiftçimizin her daim yanında dağ gibi duruyor.

Bugün devletimiz, anasının ak sütü gibi helal olan destekleri doğrudan çiftçimizin hesabına yatırıyor. Eskiden “destek” kelimesini rüyasında bile göremeyen çiftçimiz, bugün hibe programlarıyla şaha kalkmış durumda. Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında makine ve ekipman alımlarına verilen yüzde 50, yüzde 70’lere varan hibelerle köylerimiz modern tarım üslerine dönüştü. Genç çiftçilerimize ve kadın girişimcilerimize sağlanan karşılıksız devasa hibeler sayesinde Anadolu’da yeni bir tarım devrimi yaşanıyor.

Mazotundan gübresine, sertifikalı tohumundan hayvancılık desteklerine kadar kalem kalem sağlanan bu sübvansiyonlar, “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun en somut göstergesidir. Tarlayı eken de, hasadı kaldıran da biliyor ki; devleti onun arkasındadır. Doğal afetlerde, kuraklıkta, selde anında bölgeye koşan, çiftçisinin borcunu erteleyen, zararını kuruşu kuruşuna tazmin eden şefkatli bir devletimiz var artık.

İthalat yalanlarına sarılıp algı operasyonu çekenler, Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da nasıl zirveye oturduğunu, ihracat rekorlarını nasıl altüst ettiğini elbette görmek istemezler. Onların derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Ancak güneş balçıkla sıvanmaz.

Toprağı avuçladığında ondan fışkıran bereketi gören, devletinin uzattığı şefkat eliyle seralarını kuran, traktörünün kontağını umutla çeviren çiftçimiz oynanan oyunların farkındadır. Hükümetimiz, Tarım Bakanlığımızın vizyoner politikalarıyla üreticimizin alın terini faizcilere, aracılara, küresel tarım baronlarına ezdirmedi, ezdirmeyecektir.

Dualarımız, tarlasında Bismillah diyerek tohumunu toprağa emanet eden çiftçilerimizledir. Rabbim hasatlarımızı bereketli, Yeni Türkiye’nin yürüyüşünü kaim eylesin. O malum zihniyete inat; üreteceğiz, büyüyeceğiz ve Anadolu’nun bereketini tüm dünyaya ulaştırmaya devam edeceğiz!

Mehmet Enes Kaçmaz

Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü