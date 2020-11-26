  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AnadoluJet'ten yurtiçi uçuşlarda geçerli kış kampanyası
Aktüel

AnadoluJet'ten yurtiçi uçuşlarda geçerli kış kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:51:16 -
AnadoluJet'ten yurtiçi uçuşlarda geçerli kış kampanyası

İSTANBUL (AA) - AnadoluJet, yurtiçi uçuşlarda vergiler hariç yüzde 40 indirimli uçuş kampanyası başlattı.

THY Basın Müşavirliği açıklamasında, 26-29 Kasım 2020 tarihine kadar alınacak biletlerle 18 Aralık 2020-31 Mart 2121 tarihleri arasında vergiler hariç, yüzde 40 indirimli uçuş fırsatı sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, kampanyanın, KKTC hariç tüm yurtiçi uçuşları kapsadığı ve tüm ücret, sınıf paketlerinde geçerli olduğu kaydedildi.

Bebek yolcuların kampanya kapsamı dışında olduğu ifade edilen açıklamada, "Kampanya indirimi diğer indirimlerle birleştirilemez. Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir. AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye 444 2 538 numaralı çağrı merkezinden ya da anadolujet.com adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal! Minik öğrencilere Hristiyanlığı aşılıyorlar
Eğitim

Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal! Minik öğrencilere Hristiyanlığı aşılıyorlar

İstanbul Sultangazi İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nda anaokulu öğrencilerine Hristiyanlığın aşılandığı ortaya çıktı.
Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı
Dünya

Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı

Yunanistan tarafından işletilen ve Malta bayrağı taşıyan bir tankerin Suudi Arabistan’da bir liman yakınında mayına çarptığı duyuruldu...
Biçare Yunanistan'ın son umudu: Türkiye'nin önünü kesebilir
Dünya

Biçare Yunanistan'ın son umudu: Türkiye'nin önünü kesebilir

ABD Başkanlığı kesinleşen Joe Biden yönetimine bel bağlayan Yunan yönetimi, bölgede tartışılmaz bir güç haline gelen Türkiye’nin güç kaybetm..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay