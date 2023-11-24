AnadoluJet'te isim değişikliği!

Temmuz ayında Türk Hava Yolları (THY), "AJET" ismiyle yeni bir şirket kurduğunu ve AnadoluJet'in faaliyetlerinin yeni şirkete devredildiğini açıklamıştı.

Bugün AJET adını taşıyan uçakların tanıtımı yapıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Turkish Teknik Hangarı’nda, Türk Hava Yolları yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik ile AJET, havacılık sektöründeki yerini resmi olarak almış oldu.

AJET GÖKYÜZÜYLE BULUŞACAK

AJET’in kurulmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat şöyle konuştu: ‘"Bugün, gelecek 10 yıllık hedeflerimiz doğrultusunda, AJet’imizin kuruluş çalışmalarını başlattık. Uzun süredir verdiğimiz emek ve gayret neticelerini verdi ve 2024 mart sonu yaz tarifesi ile AJet’i gökyüzüyle buluşturacağız. Yeni ismiyle küresel ölçekte büyümeye aday olan AJet’in, sektörün düşük maliyetli havacılık anlayışının önemli bir parçası olacağına inancım tam."

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