Anadolu'dan ihracat atağı

Buğra Kardan

200 milyar doları aşan ihracata önemli katkıda bulunan Anadolulu firmalar, ürünlerini dünyaya yaymak için yarışıyor. Firmalar, her ülkeye girmek ve yeni müşteriler edinmek için gerekli her adımı atıyor. Atılım halinde olan Anadolu Kaplanları, ihracat başarılarıyla da dikkat çekiyor. Bunu veriler de ortaya koyuyor.

Samsun'dan yüzde 85 artış

İlk 8 ayda Samsun’un ihracatı yüzde 85.4 artarak 810 milyon doları buldu. Şehirden en çok çelik ve otomotiv ürünleri satıldı. Kahramanmaraş’ın ihracatı da yüzde 59 artarak 853 milyon doları geçti. Şehirden en çok tekstil hammaddeleri, demir ve demir dışı metaller ihraç edildi. Kocaeli ihracatını yüzde 53.9, Denizli yüzde 52.8 arttırdı. Bu illeri yüzde 46.6’yla Hatay, yüzde 46.5’le Konya, yüzde 45.9’la Kayseri, yüzde 41’le Tekirdağ, yüzde 40.4’le Manisa, yüzde 34.4’le Gaziantep, yüzde 32.8’le Antalya, yüzde 30’la Adana takip etti.

Yeni rekorlar geliyor

İhracatçılarca Anadolu Kaplanları’nın ekonomiye kuvvet katmaya devam ettiklerine dikkat çekildi. Samsun, Kahramanmaraş ve Hatay’ın yeni üretim ile ihracat rekorları kıracağına işaret edildi. İstanbul Deri ve Demir Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Anadolu illerinden iyi haberler geldiğini belirtti. Şenocak, “Dev gruplar, teşviklerden yararlanma adına üretimlerini üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölgelere kaydırıyorlar. Doğal olarak bu bölgelerde yer alan Kahramanmaraş, Malatya gibi şehirlerin ihracat gelirleri artıyor” dedi. Samsun ve Kocaeli’nde üretime paralel olarak ihracatın arttığını dile getiren Şenocak, “Buralarda köklü şirketler, dünyanın dört bir yanından gelen taleplere yetişmekte güçlük çekiyor” ifadesini kullandı.

Hedef yakalanacak

300 milyar dolar ihracat hedefinin yakalanacağını da vurgulayan Şenocak, şunları kaydetti: “Navlun fiyatlarının aşırı oranda arttığı ortada. Çin’den 40 bin dolara alınan bir ürün için 12 bin dolar navlun ödeniyor. Bu durum bizim lehimize. Çünkü Avrupa’ya daha uygun fiyata ürün yollayabiliyoruz. Böyle devam ederse 2022 ve 2023 verimli geçer, 300 milyar dolar hedefine de erken varılır. Gelinen aşamada önümüze çıkan her imkândan yararlanmalıyız. Daha çok üretmeliyiz, yatırım yapmalıyız. Şenocak, ilaveten “Üreticinin daha da güçlenip büyümesi için ara eleman bulması kolay kılınmalı, kayıt dışı çalışan sorununun da önüne geçilmeli” çağrısında bulundu.

ABD’yi odağa oturttu

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise 2020’de 2.6 milyar doları olan ihracatı 2021’de 3.5 milyar dolara taşımayı planladıklarını bildirdi. Büyüksimitci, “İhracatımızı süratle arttırıyoruz” şeklinde konuştu. Büyüksimitci, “Odağımızda ABD var. Bu ülke ihracatımızda bir numarada. ABD’ye makine ve mobilya satışımız önemli oranda arttı, artıyor” diye konuştu.

Ticaret açığı daraldı

Türkiye’nin ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalatı da yüzde 23.6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 32.4 azalarak 4 milyar 259 milyon dolara geriledi. Ağustos 2020’de yüzde 66.4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise Ağustos 2021’de yüzde 81.6’ya yükseldi.

Karşılama oranı yükseldi

İhracat ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 36.9 artıp 140 milyar 195 milyon doları, ithalat yüzde 25.5 artıp 169 milyar 975 milyon doları buldu. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 9.8 daralarak 29 milyar 780 milyon dolara düştü. 2020’nin ilk 8 ayında yüzde 75.6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2021’in ilk 8 ayında yüzde 82.5’e vardı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 52.4 arttı ve 11 milyar 839 milyon dolardan 18 milyar 45 milyon dolar seviyesine geldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da yüzde 46.8 arttı ve 12 milyar 535 milyon dolardan 18 milyar 399 milyon dolara çıktı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, geçen ay 354 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya ilk sırada

Ağustosta ihracatta 1 milyar 575 milyon dolarla Almanya başı çekti. Bu ülkeyi 1 milyar 313 milyon dolarla ABD, 1 milyar 194 milyon dolarla Birleşik Krallık, 939 milyon dolarla Irak, 839 milyon dolarla İspanya takip etti. İlk 8 ayda Almanya’ya yapılan ihracat 12 milyar 406 milyon dolar oldu. Söz konusu ülkeyi 9 milyar 142 milyon dolarla ABD, 8 milyar 419 milyon dolarla Birleşik Krallık, 7 milyar 79 milyon dolarla İtalya ve 6 milyar 599 milyon dolarla Irak izledi. Ağustosta ithalatta ise ilk sırayı 2 milyar 840 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkenin ardından 2 milyar 676 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 745 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 160 milyon dolarla ABD, 958 milyon dolarla İtalya geldi.