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Ekonomi “Anadolu’daki kara yolu yatırımlarımız devam edecek”
Ekonomi

“Anadolu’daki kara yolu yatırımlarımız devam edecek”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’yi birbirine bağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 16:31:00 -
“Anadolu’daki kara yolu yatırımlarımız devam edecek”

Karaismailoğlu, “Yatırımlarda demir yolu biraz daha yukarı çıkıp kara yolu biraz daha aşağı inecek. Ama özellikle Anadolu’daki kara yolu yatırımlarımız devam edecek. Dengeli şekilde yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi. Demir yolu yatırımlarının zamana yayılması gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Yazın Ankara-Sivas hattını hizmete açacağız. Konya’yı Karaman’a bağlayacağız. Bursa’yı Ankaraİstanbul hattına bağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. MersinGaziantep arasında yine altyapı çalışmalarımız sürüyor. Üstyapı ihalesini de yaptık. Konya’yı Mersin’e bağlayan hattı tamamladığımızda demir yolları ağımızı genişleteceğiz. Yük hatlarında önemli çalışmalarımız var. Sanayi bölgelerini ve limanları demir yolu ağlarına bağlayıp üreticinin lojistik maliyetlerini düşürme amaçlarımız var. Hava yollarında ise altyapımızı oluşturduk.” “Bütün projeleri bir anda hayata geçirmek mümkün değil. Arkadaşlarımız fizibilite çalışmaları yapıyor” ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, “Dört bir koldan ülkemizin her bir noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

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