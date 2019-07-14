0553 313 94 23

Anadolu Yayıncılar Birliği'nden paçavralara sert tepki: Birgün ve Cumhuriyet nefret suçu işlemiştir

86 yaşında Hak'ka yürüyen Milli Gazete Yazarı Mehmet Şevket Eygi'nin vefatını alçak başlıklara duyuran paçavraların küstahlığına ilişkin Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından kınama yazısı yayınlandı. Başkan Sinan Burhan; "Hemen her ortamda fikir özgürlüğünden, basın özgürlüğünden ve inançlara saygıdan bahseden bu iki basın kuruluşu nefret suçu işlemiştir." dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:39
Anadolu Yayıncılar Birliği'nden paçavralara sert tepki: Birgün ve Cumhuriyet nefret suçu işlemiştir

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

86 yaşında vefat eden Mehmet Şevket Eygi'nin haberini alçak başlıklarla duyuran paçavralara tepki yağıyor..

Ahlaksızlıkta sınır tanımadılar!

Birgün, Eygi'nin vefatını, 'Gerici yazar Mehmet Şevki Eygi öldü.' başlığıyla duyururken, Cumhuriyet paçavrası da 'Gerici yazarın tabutunu Erdoğan taşıdı.' ifadeleri ile ahlaksızlıkta sınırları aştı.

Burhan: Ötekileştirici bir nefret dili kullandılar

Eygi'nin vefatını alçak ifadelerle duyuran paçavralara bir tepki de Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'dan geldi. "Milli Gazete Yazarı Rahmetli Mehmet Şevket Eygi’nin vefatı ile ilgili haber yapan Cumhuriyet Gazetesi ve Birgün Gazetesi kutuplaştırıcı, dışlayıcı, ötekileştirici bir nefret dili kullanmışlardır." diyen Burhan, "Birgün Gazetesi’nin 'Gerici yazar Mehmet Şevket Eygi öldü.' başlıklı  haberi ve Cumhuriyet Gazetesi’nin 'Gerici yazarın tabutunu Erdoğan taşıdı.' başlıklı haberi fevkalede saygısız ve seviyesizdir." ifadelerini kullandı.

'Nefret suçu işlediler'

Cumhuriyet ve Birgün adlı paçavraların nefret suçu işlediğini belirten Burhan, sözlerine şöyle devam etti:

"İnancı ve  fikri ne olursa olsun Türk toplumu ölülerimizi rahmetle yâd eder.Ölünün arkasından konuşulmaz ilkesi Türk toplumu tarafından benimsenmiştir. Buna rağmen bu dilin kullanılması fevkalade üzüntü vericidir. Hemen her ortamda fikir özgürlüğünden, basın özgürlüğünden ve inançlara saygıdan bahseden bu iki basın kuruluşu nefret suçu işlemiştir. 320 yerel radyo televizyon ve gazete adına bu iki kuruluşu kınıyor ve özür dilemeye davet ediyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:39
  1. Sinan Burhan
  2. Anadolu Yayın Platformu Başkanı Sinan Burhan
  3. Mehmet Şevket Eygi
  4. Birgün gazetesi
  5. Birgün gazetesi twitter
  6. Cumhuriyet gazetesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paralimpik basketbolcular, İstanbul'da kamp yapacak
    1. Paralimpik basketbolcular, İstanbul'da..
    2. Halay çeken davetlilerden ’kalp’..
    3. Mavi derinliklerinin büyüleyen mabedi:..
    4. Başkan Ataç’tan 15 Temmuz mesajı
    5. 15 Temmuz şehidimiz: Erol Olçak
    6. Matlı: "Unutmadık, unutturmayacağız"
    7. Enes Ünal'a ABD'den vize engeli
    8. Kozuva: "En büyük hedefimiz güçlü..
    9. Adana’da kaçak içki operasyonu
    10. 400 yıllık mahallede üretici kadın..
    11. KKTC Başkonsolosundan Başkan Ataç’a..
    12. Memur Senve Eğitim Bir Sen’den 15..
    13. Kayseri polisinden uyuşturucu..
    14. Gökten koltuk düştü
    15. Karaman’da Türk Devletleri Dil Kupası..
    16. Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı,..
    17. Belediyeler Birliğinden hizmet içi..
    18. Başkan Gür, şehit ve gazi ailelerini..
    19. Güvenlik güçleri göz açtırmıyor! 3..
    20. Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal’dan 15..
    21. PKK’lı hainlere pençe üzerine pençe..
    22. Başkan Kuş’tan 15 Temmuz mesajı
    23. Baydilli’den 15 Temmuz Demokrasi ve..
    24. 15 Temmuz için gönülden gönüle
    25. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra..
    26. İlkadım’da personelle istişare..
    27. Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu
    28. Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde..
    29. Kahvehane önünde otururken traktör..
    30. Yıldırım’dan 15 Temmuz mesajları!..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi