Anadolu Yayıncılar Birliği'nden paçavralara sert tepki: Birgün ve Cumhuriyet nefret suçu işlemiştir

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

86 yaşında vefat eden Mehmet Şevket Eygi'nin haberini alçak başlıklarla duyuran paçavralara tepki yağıyor..

Ahlaksızlıkta sınır tanımadılar!

Birgün, Eygi'nin vefatını, 'Gerici yazar Mehmet Şevki Eygi öldü.' başlığıyla duyururken, Cumhuriyet paçavrası da 'Gerici yazarın tabutunu Erdoğan taşıdı.' ifadeleri ile ahlaksızlıkta sınırları aştı.

Burhan: Ötekileştirici bir nefret dili kullandılar

Eygi'nin vefatını alçak ifadelerle duyuran paçavralara bir tepki de Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'dan geldi. "Milli Gazete Yazarı Rahmetli Mehmet Şevket Eygi’nin vefatı ile ilgili haber yapan Cumhuriyet Gazetesi ve Birgün Gazetesi kutuplaştırıcı, dışlayıcı, ötekileştirici bir nefret dili kullanmışlardır." diyen Burhan, "Birgün Gazetesi’nin 'Gerici yazar Mehmet Şevket Eygi öldü.' başlıklı haberi ve Cumhuriyet Gazetesi’nin 'Gerici yazarın tabutunu Erdoğan taşıdı.' başlıklı haberi fevkalede saygısız ve seviyesizdir." ifadelerini kullandı.

'Nefret suçu işlediler'

Cumhuriyet ve Birgün adlı paçavraların nefret suçu işlediğini belirten Burhan, sözlerine şöyle devam etti:

"İnancı ve fikri ne olursa olsun Türk toplumu ölülerimizi rahmetle yâd eder.Ölünün arkasından konuşulmaz ilkesi Türk toplumu tarafından benimsenmiştir. Buna rağmen bu dilin kullanılması fevkalade üzüntü vericidir. Hemen her ortamda fikir özgürlüğünden, basın özgürlüğünden ve inançlara saygıdan bahseden bu iki basın kuruluşu nefret suçu işlemiştir. 320 yerel radyo televizyon ve gazete adına bu iki kuruluşu kınıyor ve özür dilemeye davet ediyoruz."