Anadolu Yakası kurban kesim noktaları 2021
Anadolu yakasında bulunan kurban satış kesim noktaları | Kurban bayramı sebebiyle kurbanlık hayvan fiyatları ve satış noktaları yakından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar “En yakın kurban satış kesim yeri” nerede sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, kurbanlıklar nereden alınıyor İstanbul
Kurban bayramı 20-23 Temmuz’da idrak edilecek. Bayram öncesinde kurbanlık arayışları başladı. Peki, kurbanlıklar nerede satılıyor. Anadolu yakası kurban kesim alanları nerede?
Anadolu Yakası kurban kesim noktaları 2021
İstanbul’a kurbanlıklar 5 Temmuz’dan itibaren gelmeye başlayacak. Kurbanlıklar kurban pazarlarında ve zincir marketlerde gerçekleştiriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi satış ve kurban kesim alanları
Ferhatpaşa Ataşehir
Adres: Ferhatpaşa Mahallesi/Ataşehir
Kurnaköy Pendik
Adres: Kurtdoğmuş Yolu Caddesi Kurnaköy/Pendik
Paşaköy- Sancaktepe
Adres: Paşaköy Mahallesi Barajyolu Caddesi/Sancaktepe