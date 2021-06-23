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Yaşam Anadolu Yakası kurban kesim noktaları 2021
Yaşam

Anadolu Yakası kurban kesim noktaları 2021

Anadolu yakasında bulunan kurban satış kesim noktaları | Kurban bayramı sebebiyle kurbanlık hayvan fiyatları ve satış noktaları yakından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar “En yakın kurban satış kesim yeri” nerede sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, kurbanlıklar nereden alınıyor İstanbul

Yeniakit Publisher
2021-06-23 13:42:00 -
Anadolu Yakası kurban kesim noktaları 2021

Kurban bayramı 20-23 Temmuz’da idrak edilecek. Bayram öncesinde kurbanlık arayışları başladı. Peki, kurbanlıklar nerede satılıyor. Anadolu yakası kurban kesim alanları nerede?

Anadolu Yakası kurban kesim noktaları 2021

İstanbul’a kurbanlıklar 5 Temmuz’dan itibaren gelmeye başlayacak. Kurbanlıklar kurban pazarlarında ve zincir marketlerde gerçekleştiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi satış ve kurban kesim alanları

Ferhatpaşa Ataşehir

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi/Ataşehir

Kurnaköy Pendik

Adres: Kurtdoğmuş Yolu Caddesi Kurnaköy/Pendik

Paşaköy- Sancaktepe

Adres: Paşaköy Mahallesi Barajyolu Caddesi/Sancaktepe

İstanbul kurbanlık fiyatları | İstanbul kurban satış yerleri 2021
İstanbul kurbanlık fiyatları | İstanbul kurban satış yerleri 2021

Ekonomi

İstanbul kurbanlık fiyatları | İstanbul kurban satış yerleri 2021

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