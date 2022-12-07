Anadolu Vakfı’ndan anlamlı adım

Programda aralık ayı eğitimleri başladı. Öğretmenler ile gençleri daha da donanımlı kılmayı amaçlayan online eğitim ve seminer programına tüm eğitimciler katılabiliyor. İlk eğitimlerde tasarım odaklı düşünme ve dijital dönüşüme dair detaylar anlatıldı. ‘Değerli Öğretmenim Programı’ web tasarımı ve sosyal inovasyon eğitimleriyle devam edecek. Ayrıca 22 Aralık’ta ‘Sınav Kaygısını Yönetme’, 27 Aralık’ta ‘Zihin Haritası Tekniklerinin Eğitimlerde Kullanılması’ başlıkları altında öğretmen ve idarecilerle bir araya gelinecek. Anadolu Vakfı gençleri yetiştiren öğretmenleri de eğitim ve gelişim programlarıyla destekliyor. ‘Değerli Öğretmenim Programı’nda eğitimcilerin sürekli değişen dünya ve koşullar karşısında fark oluşturan, araştıran, sorgulayan profesyoneller olmaları hedefleniyor. Onların bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmaları amaçlanıyor. Eğitim programlarına Türkiye’nin dört bir yanından öğretmenlerin yanı sıra eğitim alanında görev yapan yöneticiler ve okul idarecileri de katılıyor. Bugüne kadar 190 bine yakın öğretmenin hayatına kıymet katan ‘Değerli Öğretmenim Programı’, 2013 yılından bu yana kesintisiz devam ediyor. Program kapsamında verilen eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile uzaktan erişim aracı olan Zoom uygulaması üzerinden devam ediyor.