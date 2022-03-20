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Ekonomi Anadolu Vakfı, sürdürülebilirlik eğitimleri veriyor
Ekonomi

Anadolu Vakfı, sürdürülebilirlik eğitimleri veriyor

Anadolu Vakfı, Değerli Öğretmenim Programı kapsamında sürdürülebilirlik eğitimlerine başlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 22:06:00 -
Anadolu Vakfı, sürdürülebilirlik eğitimleri veriyor

‘Anadolu’dan Yarınlara’ başlıklı eğitimlerin ilki 21 Mart’ta verilecek. Böylece öğretmenlerin ve okul idarecilerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Değerli Öğretmenim Programı’nın ‘Öğrencilerini Geliştir’ modülünde ise ‘Anadolu’dan Yarınlara Sürdürülebilirlik Eğitimi’ ile ‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Sosyal Girişimlerin Dizayn Edilmesinde Sürdürülebilirlik’ konuları ele alınacak. “Sürdürülebilirlik nedir, neden bugünün ve yarının en önemli konularından biri oldu?”, “Sosyal girişimler için sürdürülebilir gelir modeli dizaynı nasıl yapılır?”, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları nedir ve neden önemlidir?” soruları cevaplanacak.

Anadolu Vakfı’nın Değerli Öğretmenim Programı, gelecek nesillere eğitimle dokunmayı amaçlıyor. Öğretmenlerin ve idarecilerin yanı sıra öğrencilerin de yetkinliklerinin geliştirilmesini amaçlayan program kapsamında düzenlenen eğitimler büyük ilgi görüyor. 2013 yılından bu yana 188 binin üzerinde öğretmene ulaşan program, toplumu geleceğe taşıyacak eğitimcilerin bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.

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