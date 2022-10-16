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Aktüel Anadolu Üniversitesi’nin TÜBİTAK 1001 projesine onay
Aktüel

Anadolu Üniversitesi’nin TÜBİTAK 1001 projesine onay

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Taş Alicenap’ın yürütücülüğünü gerçekleştireceği “Animasyon Eğitiminde Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: ‘Medikal Animasyon’ Ders Tasarımı, Uygulaması ve Değerlendirmesi’” başlıklı proje TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 15:58:00 -
Anadolu Üniversitesi’nin TÜBİTAK 1001 projesine onay

Projeyle, Türkiye’de ve dünyada yaygın kullanım potansiyeli olan medikal animasyon alanında disiplinlerarası bir ders programı tasarlamak ve tasarlanan programın uygulama sürecinin değerlendirilmesinin amaçlanıyor.

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