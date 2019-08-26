Anadolu Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Anadolu Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Anadolu Üniversitesi 58 profesör doçent doktor öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki profesör doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Profesör doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Profesör doçent doktor öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte Anadolu Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanında, Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi başvuru için gerekli belgeler:

Adayların başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi, öğrenim ve yabancı dil belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca profesör adaylarının 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı Üniversitemiz değerlendirme ölçütlerine göre elektronik ortamda (CD veya flash bellek içerisinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir.

Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan hakkında gerekli bilgilere Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.anadolu.edu.tr internet adresimizin “Duyurular” bölümünden ulaşılabilir.

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