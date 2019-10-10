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Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman? sorusu AÖF’de okuyacak öğrenci adayları tarafından sorgulanmakta. Son dakika haberine göre, Anadolu Üniversitesinin (AÜ) açıköğretim ile İktisat ve İşletme fakültelerine 2019-2020 dönemi "ikinci üniversite" internet başvuru ve kayıt işlemlerinin başladığını duyurdu. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Anadolu AÖF ikinci üniversite kimler başvurabilir? AÖF sınavsız ikinci üniversite kimler başvurabilir? İşte dedaylar…

10 Ekim 2019 Perşembe 10:40
Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman? sorusu AÖF’de okuyacak öğrenci adayları tarafından sorgulanmakta. Son dakika haberine göre, Anadolu Üniversitesinin (AÜ) açıköğretim ile İktisat ve İşletme fakültelerine 2019-2020 dönemi "ikinci üniversite" internet başvuru ve kayıt işlemlerinin başladığını duyurdu. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Anadolu AÖF ikinci üniversite kimler başvurabilir? AÖF sınavsız ikinci üniversite kimler başvurabilir? İşte dedaylar…

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme fakültelerine 2019-2020 dönemi "ikinci üniversite" internet başvuru ve kayıt işlemleri, 18 Ekim'de sona erecek. Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, AÜ tarafından 2002'de hayata geçirilen sınavsız ikinci üniversite programlarına kayıtlar başladı. 

 AÖF sınavsız ikinci üniversite kimler başvurabilir?

İkinci üniversiteye, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler başvurabilecek.

Okudukları veya mezun oldukları alanlar dışında lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar sadece ön lisans programlarına müracaat edebilecek. İnternetten başvurusunu yapan adayların, yönlendirilen sayfadan "Döküm Al" butonunu kullanarak, Açıköğretim bürosuna teslim etmesi istenen belgelerin çıktısını alması gerekiyor. Daha sonra ödeme sayfasına yönlendirilen adaylar, online ödeme yapabiliyor.

Ödeme yapan adayların, internet başvuru ve kayıt kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak 18 Ekim Cuma gününe kadar illerinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. Öte yandan, Açıköğretim büroları, kayıt işlemleri için 12 Ekim Cumartesi günü de açık olacak.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:40
  1. Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?
  2. Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
  3. AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
  4. Anadolu AÖF ikinci üniversite kimler başvurabilir?
  5. AÖF sınavsız ikinci üniversite kimler başvurabilir?

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