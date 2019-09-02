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Anadolu tarihine ışık tutacak yeni keşifler

Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Türk Dünyası Araştırma Projesi (TÜRKYAP) ve Doğu Anadolu Araştırma Projesi (DAYP) Başkanı Prof.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:33
Anadolu tarihine ışık tutacak yeni keşifler

Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Türk Dünyası Araştırma Projesi (TÜRKYAP) ve Doğu Anadolu Araştırma Projesi (DAYP) Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Anadolu tarihine ışık tutacak yeni keyiflere imza attı. Prof. Dr. Ceylan, Kars bölgesinde bulunan yeni kaya resimlerinin ilk incelemelerde Tunç çağına ait olduğunu belirtti.


Yeri şimdilik saklı tutulan bölgede keşfedilen kaya resimleri ile Anadolu’daki Türk tarihini aydınlatabilecek verilere ulaşılabileceği belirtiliyor.


Prof. Dr. Ceylan, bilimsel çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgenin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.


Anadolu’da olduğu kadar Moğolistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgizistan, Özbekistan,Gürcistan, Azerbaycan ve İran’da araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Ceylan, “Şu anda Kars bölgesinde kaya resimleriyle ilgili yeni bir keşif yapmış bulunuyoruz. İsmini ve yeri saklı tutacağız. Tahribat yapılmış. Taşlar kırılmış, tahrip edilmiş. Kaçak kazı çalışması yapılmış. Dağ keçileri burada var. İki pano tespit ettik. Büyük panoda 5 dağ keçisi, dağ tekeleri yapılmış. Bunlar güneyden kuzeye doğru hareket halinde olduğunu görüyoruz. Teknik açısından son derece iyi. En öndeki ve ön sondakiler daha küçük olmasına rağmen 2, 3 ve 4 boynuzlarının görkemli olarak yapıldığını görüyoruz. Küçük panoda ise iki tane at ve iki tane de dağ keçisinin çizilmiş olduğunu ifade edebiliriz” diye konuştu.


Daha önce Kağızman bölgesinde Göktürk Runik yazılarını yayınlayan Prof. Dr. Ceylan, söz konusu bölgedeki kaya resimlerinin de Anadolu tarihine ışık tutacak boyutta olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:33
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