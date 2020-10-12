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Aktüel Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis etkili oluyor
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:08:15 -
Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis etkili oluyor

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren otoyolun Düzce kesiminde bulunan Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Yer yer 25 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle otoyolun her iki yönünü kullanan sürücüler, zaman zaman yolda güçlükle ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri, takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Şehir merkezinde de sabahın erken saatlerinde sis etkisini gösterdi.

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