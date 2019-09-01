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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

01 Eylül 2019 Pazar 12:03
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Emrah A. (25) yönetimindeki 34 KP 7372 plakalı otomobil, otoyolun Erenler ilçesi Epçeller Mahallesi mevkisinde İstanbul istikametinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Suriye uyruklu Ahmet Kassab (29) idaresindeki 34 MM 4830 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Suriye uyruklu Ali Ahmed (17), Mustafa Cüneyd (12), Muhammet (39) ve Mahmud Cüneyd Şuveyhne (24), Muhammet Kassab (25) ile İsmail Baş (11), Şükrü (57) ve Aynur Akbaş (52) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Kassab, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Emrah A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:03
  1. 1 ölü
  2. 9 yaralı
  3. Sakarya
  4. trafik kazası

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