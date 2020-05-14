  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda otomobil tırın altına girdi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:56:08 -
Anadolu Otoyolu'nda otomobil tırın altına girdi: 2 yaralı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin tıra çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Basri P. idaresindeki 55 SM 898 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Beyköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 51 KG 257 plakalı tıra arkadan çarptı.

Tırın altına giren otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki kişi, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, tır şoförü ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı