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Yerel Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Yerel

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Yeniakit Publisher
2024-01-11 23:44:00 - 2024-01-11 23:47:42

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde lastiği patlayan ve emniyet şeridinde bekleyen tıra, kamyonet çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, kamyonette yüklü malzemeler yola saçıldı.

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde Doğu gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Yusuf Y. idaresindeki 06 DDT 803 plakalı tırın ön lastiği patladı. Lastiğinin patladığını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine park ederek gerekli duba önlemini aldı. Aynı istikamette seyreden Salim Ö. yönetimindeki 34 FUC 978 plakalı kamyonet, emniyet şeridindeki lastiği patlayan tırın dorsesine çarptı.

Ortalık savaş alanına döndü

Çarpmanın etkisiyle kamyonet otoyolda 2 şeridi kapattı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Salim Ö. yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan çeşitli malzemeler yola saçıldı ve otoyol savaş alanına döndü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, jandarma, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Uzun kuyruklar oluştu

2 şeridin tamamen kapandığı kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Salim Özcan, hastaneye sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından otoyola saçılan malzemeler temizlendi.

Duba önlemini aldığını belirten Yusuf Y., “Arızalıydı aracım. Ön lastik patladı” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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