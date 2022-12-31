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Aktüel Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Görenler şaşkına döndü
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Görenler şaşkına döndü

Anadolu Otoyolu'nda yaşanan talihsiz kaza sebebiyle bir kişi hayatın kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 15:41:00 -
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Görenler şaşkına döndü

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde lüks otomobil taşıyan çekici, önündeki kamyona çarptı. Kamyon sürücüsünün fark etmediği kaza, yaklaşık 8 kilometre sonra otoyol gişelerinde ortaya çıktı.

Kazada kamyona ok gibi saplanarak yaklaşık 8 kilometre sürüklenen çekici sürücüsü hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya Erenler geçişi Sarıcılar Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Kaan Yaman (18) idaresindeki 06 DEA 016 plakalı oto kurtarıcı aynı istikamete giden İ.H.S.’nin idaresindeki 61 K 6382 kamyona arkadan çarptı. Kazayı fark etmeyen kamyon sürücüsü, Adapazarı Otoyolu gişelerine kadar arkasına çarpışma neticesinde takılı kalan çekici ile yaklaşık 8 kilometre yol kat etti. Kazayı fark eden polis ekipleri kamyonu durdururken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede çekici sürücüsü Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane morguna kaldırılan gencin cenazesi işlemleri sonrasında Ankara’nın Sincan ilçesine gönderildi.

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