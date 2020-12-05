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Aktüel Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi en sakin günlerinden birini yaşıyor
Aktüel

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi en sakin günlerinden birini yaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:16:33 -
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi en sakin günlerinden birini yaşıyor

DÜZCE (AA) - İstanbul ve Ankara metropollerini birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği güzergahta sakinlik gözlemleniyor.

Güzergahtaki araç yoğunluğunda sokağa çıkma kısıtlamasının dün saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla büyük oranda düşüş yaşandı.

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