"Anadolu Ödülleri"ne başvurular 10 Ekim'de sona erecek

İSTANBUL (AA) - Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın Anadolu'nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkati çekmek amacıyla hayata geçirdiği "Anadolu Ödülleri" için başvurular devam ediyor.

Baksı Kültür Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre, ana sponsorluğunu Doğan Holding'in üstlendiği ve bu yıl kasım ayında ilk kez yapılacak yarışmada müzecilik, süreli etkinlikler, gösteri sanatları, arkeoloji ve restorasyon olmak üzere 5 dalda ödül verilecek.



Ödüllerin Seçici Kurulu'nda, Prof. Dr. Ali Akay, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Nezih Başgelen, Levent Çalıkoğlu, Doğan Hızlan, Arhan Kayar, Doç. Dr. Ayşe H. Köksal, Bülent Ortaçgil, Prof. Dr. Süha Özkan, Faruk Pekin, Dr. Nusret Polat, Prof. Dr. Metin Sözen, Murat Tabanlıoğlu, Görgün Taner, Saffet Emre Tonguç ve Prof. Dr. Fikret K. Yegül yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, "Anadolu'nun farklı köşelerinden ne kadar çok proje başvurursa ödüller o kadar amacına ulaşacak. Ödüllere gösterilen ilgiden ve başvurulardan çok memnunuz. Son 1 ayda başvurulara yenilerinin de ekleneceğine inanıyor; bu toprakların kültürel birikimine katkı sağlamış tüm projeleri başvuruda bulunmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Başvurular 10 Ekim'de sona erecek



Müzecilik, süreli etkinlikler, gösteri sanatları, arkeoloji ve restorasyon dallarında verilecek Anadolu Ödülleri'nde, sergi ve bienal benzeri projeler süreli etkinlikler kategorisinde, konser, tiyatro, festival ve benzeri etkinlikler ise gösteri sanatları kategorisinde yarışacak.



Ödül programı bünyesindeki tüm kategorilerin hem bireysel hem kurumsal başvurulara açık olacağı yarışmada, aday gösterilen projelerde son 5 yıl içinde gerçekleşmiş olma şartı aranacak.



Başvurular, "www.baksi.org" üzerinden, ilgili formun doldurulması ve istenen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesiyle gerçekleşecek. Başvurular, 10 Ekim'de sona erecek.

