Anadolu Neferleri ırkçılığa karşı 'kardeşlik' eylemine katılacak!

Anadolu Neferleri, Özgür Der'in Saraçhane'de ırkçı İslam düşmanlarının saldırılarına karşı "Irkçılığa Karşı Kardeşliği Yükseltelim" başlığı altında düzenleyeceği programa katılacağını duyurdu.

Türkiye’de yaygınlaştırılmaya çalışılan ırkçı saldırılara karşı, Müslümanlar bir araya geliyor.

Özgür-Der'in 16 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Fatih Saraçhane Parkı’nda yapacağı eyleme Anadolu Neferleri de katılacağını duyurdu.

İşte Anadolu Neferleri'nin açıklaması:

Müslüman Anadolu Halkı ve Türkiye Kamuoyuna

Allahın huzurunda ve tarih önünde şahitliğimizdir!

Suriye'de zalim, mezhepçi, rafizi diktatörlük rejiminin onyıllardan beri Müslüman halka kan kusturması 2011 yılında başlayan Arap Baharı ile iç savaşa evrilmiş ve yüzbinlerce insanın ölümü, milyonlarcasının yerinden edilmesiyle süreç devam etmiştir. Türkiye süregelen bu olaylarda vahşi saldırılara maruz kalan mazlum insanlar için açık kapı politikası uygulamıştı.

Fakat bu politika asla düzenli ve sistemli bir şekilde yapılmadı. Bu başıboşluktan yararlanarak sınırdan Mazlumların yanı sıra Avrupaya gitmek isteyenler ve art niyetli kimseler de giriş yaptı.

Ve bu sistemsiz, düzensiz politika sonunda mazlum mültecilerin de canlarının tehlikeye atan bir sürece kapı araladı.

Süreç düzgün ve koordineli bir şekilde yönetilseydi Suriye'den gelen mazlumlar ülke dokusunu bozmayacak şekilde Türkiye için fayda sağlayabilirdi.

Neticede süreç böyle idare edilmedi ve iş gele gele Türkiye'nin "Avrupanın dış kapısı" ya da "mülteci deposu" olduğu şeklinde bir göz bağcılığı ile sona erdi.

Mülteci adı altında Afganistan İslam Emirliği yönetiminden kaçan potansiyel suçlu kimseler de bu süreçte ülkeye giriş yaptı. Mülteci statüsün de dahi sayılamayacak bu kimselerin gayri ahlaki davranışlarının da mülteci nefretini körüklediğinin altını çizelim.

Bu hengamede ırkçı faşistler Mülteci Sorunu'nunu istismar ederek süreci Arap düşmanlığına çevirmeye çalıştı.

Tıpkı daha önce Kürt sorunu üzerinden Kürtleri hedefe koydukları gibi.

Hasılı;

Geçmişte Kemalizmin İslam'a olan nefretini "Arap" lafzı arkasına saklanarak teşhir eden zihniyet, bugün yine aynı kin ve nefreti mülteciler üzerinden kusmakta, AKP hükümeti de amatörce politikalarıyla bu istismarı ters tarafından desteklemekte. Hangi mefhum arkasından olursa olsun İslama, müslümanlara ve mazlumlara uzanan her parmağın, çatılan her kaşın karşısındayız. Irkçı güruhun kasıtlı çarpıtmaları, manipülasyonları, halkı kin ve nefrete tahrik etmeleri, mazlumlara yönelik hal ve hareketleri dikkatimizden kaçmamaktadır. Devletin hukuk içerisinde önleyici tedbir alması gerektiğini hatırlatır, hukuk dışına açılan her kapıyı sonuna kadar zorlayacağımızı bildiririz.

Son olarak

Özgür Der'in Saraçhane'de ırkçı İslam düşmanlarının saldırılarına karşı "Irkçılığa Karşı Kardeşliği Yükseltelim" başlığı altında düzenleyeceği programa katılacağımızı ve sokak itlerinin saldırılarına nefs-i mudafaa mukabilinden misliyle karşılık vereceğimizi ilan ediyoruz.

Anadolu Neferleri