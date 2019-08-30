Anadolu Kavağı’nda korkutan orman yangını Beykoz Anadolu Kavağı’ndaki ormanlık alanda iddiaya göre yüksek gerilim hattından yangın çıktı.

Beykoz Anadolu Kavağı’ndaki ormanlık alanda iddiaya göre yüksek gerilim hattından yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken helikopterle havadan da destek veriliyor.

Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda saat 13.45 sıralarında yangın çıktı. Yangının ormanda bulunan yüksek gerilim hattından kaynaklı olduğu iddia edildi. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangına aynı zamanda helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.