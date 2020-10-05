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Ekonomi Anadolu Jet
Ekonomi

Anadolu Jet

Anadolu Jet, Türk Hava Yolları'nın yeni bir iş modeli ile yapılandırdığı farklı bir ticari markası olarak kurulan hava yolu şirketidir. Anadolu Jet bilet nasıl alınır? Anadolu Jet online biler rezervasyonu, bilet iptal ve değişikliği nasıl yapılır? İşte Anadolu Jet ile ilgili detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-05 23:39:00 -
Anadolu Jet

AnadoluJet 2008 yılında Sami Alan tarafından kurulmuştur. Anadolu Jet Türkiye'nin yaygın kullanılan seyahat frmasıdır.

 

AnadoluJet firma merkezi nerededir?

AnadoluJet firma merkezi Ankara şehrindedir.

Anadolu Jet en ucuz uçak bileti ne kadar?

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AnadoluJet firmasının popüler seferlerinden en ucuzu Hatay - İstanbul olup, bilet fiyatı 126,02 TL'dir.

Anadolu Jet bilet faturası nasıl alınır?

Fatura niteliğindeki mali e-biletinize, biletinizin düzenlenmesinden itibaren en geç 72 saat içinde http://ebiletfatura.turkishairlines.com adresinden ulaşabilirsiniz. Biletinizi bir acenteden satın aldıysanız lütfen faturanızı almak için acenteye başvurunuz.

Jetgenç indirimi nedir?

Jetgenç'e üye olduktan sonra www.anadolujet.com ya da AnadoluJet Mobil Uygulaması'ndan bilet alırken "Jetgenç" yolcu tipi seçilerek devam edilmelidir. Uçuş planlama sayfasında yansıyan tutar, B/M/A/H/S/O/E/Q/T/L ücret sınıfları için taban ücret üzerinden %10 indirim uygulanmış tutardır.

Jetgenç üye numarası nasıl alınır?

Üyelik için hiçbir aktivasyon gerekmez, üyeliğini hemen kullanmaya başlayabilirsin. Üye olurken bildirdiğin telefon numarası aynı zamanda Jetgenç üye numaran olur; başında sıfır olmadan, on haneli ve bitişik olarak kullanılır.

Anadolu Jet yurtiçinde hangi şehirlere direkt uçuş var?

AnadoluJet ile yurtiçinde direk uçuş yapabileceğiniz şehirler: Şanlıurfa, İstanbul, Antalya, Lefkoşa, Van, Trabzon, Dalaman, İzmir, Ankara, Hatay, Gaziantep, Ağrı, Diyarbakır, Erzurum, Siirt, Iğdır, Adana, Elazığ, Batman, Kars, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Konya, Erzincan, Adıyaman, Bodrum, Kayseri, Alanya, Balıkesir Edremit, Şırnak, Mardin, Samsun, Denizli, Muş, Çanakkale, Bingöl.

AnadoluJet çağrı merkezi numarası kaçtır?

Çağrı merkezi numarası 444 2 538
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