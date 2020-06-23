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Ekonomi

Anadolu Isuzu’ya İtalya’dan iki tasarım ödülü

Anadolu Isuzu, dünya çapındaki en prestijli tasarım yarışmaları arasında yer alan en iyi tasarımları, tasarım konseptlerini, ürün ve hizmetlerini ödüllendiren İtalya merkezli A’ Design Tasarım Yarışması’ndan iki ödülle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:03:00 -
Anadolu Isuzu’ya İtalya’dan iki tasarım ödülü

Anadolu Isuzu Tasarım Ofisi tarafından tasarlanan Kendo yarışmada Gold A’ Design Award alırken, Grand Toro ise Silver A’ Design Award’ün sahibi oldu. Anadolu Isuzu, 2018 yılında da A’ Design Award tasarım yarışmasında “Vehicle, Mobility and Transportation Design” kategorisinde 3 ödül birden almıştı. Anadolu Isuzu Ar-Ge Tasarım Ekibi ise aynı yarışmada Innovator of the Year ödülüne layık görülmüştü.

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