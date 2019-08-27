Anadolu Isuzu’dan, Prilep Belediyesi’ne 4 Isuzu Citiport Makedonya’nın Prilep Belediyesi, Anadolu Isuzu’nun "Isuzu Citiport CNG" model otobüsünü düzenlenen törenle teslim aldı.

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de üretip dünyaya ihraç ettiği otobüsü Isuzu Citiport CNG, Makedonya’nın Prilep Belediyesi’nin tercihi oldu. Isuzu, toplam 4 adet CNG (Compressed Natural Gas – Sıkıştırılmış Doğal Gaz) sistemine sahip Isuzu Citiport otobüsünü 24 Ağustos tarihinde düzenlediği törenle teslim etti. Teslimat törenine Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Prilep Belediye Başkanı İlija Jovanoski, Prilep Belediyesi toplu taşıma direktörü Marija Cvetanoska, Anadolu Isuzu Uluslararası Satış Müdürü Hande Uğur ve Uluslararası Satış Uzmanı Alper Kılıç katılımda bulundu. Ülkenin ilk CNG yeni otobüs alımı ve aynı zamanda Anadolu Isuzu tarihinde kazanılan ilk CNG’li Isuzu Citiport ihalesi olan Prilep Belediye ihalesi, çevreye duyarlı toplu ulaşım araçlarına olan ilginin artacağı gelecek süreç için de önem arz ediyor.

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