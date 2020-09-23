Anadolu Isuzu aracı Gezici Kütüphane Projesi ile okulları ziyaret etmeyi sürdürüyor

İZMİR (AA) - Anadolu Isuzu'nun, İnci Vakfı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Gezici Kütüphane Projesine, tahsis ettiği araçla katkı verdiği bildirildi.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, İnci Vakfı’nın Gezici Kütüphane projesi kapsamında kütüphaneye dönüştürdüğü araç ile 2015 yılından bu yana İzmir'deki ilköğretim çağı öğrencileri kitapla buluşturuluyor.

Kütüphanede, Bornova İlçe Halk Kütüphanesi tarafından temin edilen 1.238 kitap bulunuyor.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefleyen proje ile öğrenciler, yazarlar ile bir araya getiriliyor, çeşitli atölyelerle çocukların dil gelişimleri destekleniyor.

Gezici Kütüphane Projesi, İl Milli Eğitim ve İl Kültür Turizm müdürlükleri iş birliği ile devam ediyor.

Proje kapsamında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 18 bin 124 öğrenci ile etkileşime geçilirken 7 bin 129 kitap ödünç verildi.

Gezici Kütüphane Projesi, her öğretim yılı içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 21 okula ziyaret ile sürdürülüyor.

Bugüne kadar 96 bin 694 öğrenciye ulaşılan Gezici Kütüphane Projesi'nin yeni eğitim öğretim yılında da çocuklarla kitapları bir araya getirmeye devam edeceği bildirildi.