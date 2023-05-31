Anadolu irfanı tokadı yapıştırdı! Dolar spekülasyoncuları odalarını topluyor

Türkiye’nin seçim atmosferine girdiği günden bu yana döviz kurlarının geleceği ihracatçıdan küçük esnafa tüm yatırımcının gündemine oturdu.

Vatandaşların da yakından takip ettiği ekonomik gelişmeleri bulandırmaya çalışan dolar spekülasyoncuları hemen her gün algı operasyonu çekiyordu.

Erdoğan'dan bir zafer daha

Girdiği tüm seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şuana kadar hiçbir seçim kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na 28 Mayıs'ta bir hezimet daha yaşatarak yeni zaferini dünyaya ilan etti.

Dünyada da büyük yankı uyandıran Erdoğan'ın zaferi sonrası dolar spekülasyoncuları büyük bir şamar yedi.

AKİT TV'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında masaya dikkat çeken bir konu yatırıldı.

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Murat Alan'ın sunduğu programda Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun Türkiye'ye karşı oynanan ekonomi oyunlarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini 'Pirus zaferi' diye nitelendiren; akıllarınca kendi hezimetlerinin üzerini kapatıp parti tabanlarının aklıyla alay eden CHP'deki tabloyu da Karahasanoğlu'nun şu sözlerle ifade etti:

"Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Anadolu irfanı gibi irfanla hareket etsinler. Şu sol medya da, CHP'si de, Ahmet Davutoğlu'su da, Ali Babacan'ı da Temel Karamollaoğlu'su da... Bunun sonunda kendileri kaybediyorlar. 'Pirus zaferi' diyorlar. "Her şeyi kaybetti, bir kazandı. Artık dokunsan yıkılacak Tayyip Erdoğan" diyorlar.

Kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu'na bakıyorsun milletvekilliğini kaybetti, 'cumhurbaşkanı olacağım' dedi onu da kaybetti. Şimdi Meclis'te odasını toplama hazırlığı içerisinde CHP'li bir çok milletvekili. Aday gösterilmediler. Onlar 'bakan olacağız, cumhurbaşkanı yardımcılığından kabul etmeyenler olur onların yerine biz geçeriz' diye düşünüyorlardı. Faik Öztrak'lar Selin sayek bökeler.. şimdi odalarını topluyorlar."