‘Anadolu Haftasonu Okulları’ ile kimliğimiz korunacak

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarına yönelik son yıllardaki hizmetleriyle öne çıkan Türkiye, vatandaşlarının, yaşadıkları başka ülkelerin toplumlarına aktif katılım gerçekleştirmelerine dönük projeleri hayata geçiriyor. Yaklaşık 6 buçuk milyon Türk vatandaşı bugün Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşıyor. Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadıkları ülkeler arasında, başta Almanya olmak üzere Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler bulunuyor.

Dünyada neredeyse bütün ülkelerin kendi sınırları dışında yaşayan vatandaşları bulunmakla birlikte, uluslararası ilişkiler ve diplomaside bu topluluklar büyük önem taşıyor. Yurtdışında yaşayan nüfusların anavatanları olan ülkelerle ilişkileri uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından korunduğu gibi, Türkiye’nin de bu alandaki çalışmalarında son yıllarda büyük bir artış olduğu görülüyor.

Geçtiğimiz yıllarda yurtdışında yaşayan nüfusuna Türkiye seçimleri için dış temsilciliklerde oy kullanma hakkı tanıyan Türkiye, özellikle genç yaşlardaki vatandaşlarına yönelik hizmetlerini kültürel kimliğin korunması noktasında yoğunlaştırıyor. Anadil ve diğer kültür unsurlarının korunmasına önem veren Türkiye, vatandaşlarının bu şekilde daha başarılı olabildiklerini ve yaşadıkları ülkelerde daha faydalı sosyal roller üstlenebildiklerini savunuyor.

ANADOLU HAFTASONU OKULLARI

Türkiye’nin bu amaçla yaptığı çalışmalardan biri de “Anadolu Haftasonu Okulları Projesi”. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarının eğitim hayatlarındaki başarılarının artması, anadil ve kültürleri ile bağlarının korunması ve bu sayede yaşadıkları toplumlarda başarılı bireyler olmalarına yönelik projelerden biri olan Anadolu Haftasonu Okulları Projesi”, uygulandığı ülkelerde faaliyet gösteren demokratik sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor. Türk vatandaşı gençlerin gönüllü olarak katıldıkları Anadolu Haftasonu Okulları’nda, gençler anadil ve kültürleri hakkında bilgilerini artırırken, çeşitli sosyal ve sanatsal faaliyetlere de katılıyorlar.

Gençlerin saygın meslekler edinmeleri ve eğitimlerine devam etmeleri yönünde onlara motivasyon sağlayan Haftasonu Okulları’nda kâr amacı güdülmüyor. Göçmenliğin getirebileceği sorunlar ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları, içinde yaşadıkları toplumla barışçıl bir uyum sağlamaları yönünde gençlere yardımcı olunuyor. Türk vatandaşı gençlerin özgüvenli bireyler olmaları ve toplumsal fayda sağlayacak kariyerler edinmelerinin, onların kendi kimliklerini korumalarıyla mümkün olduğu düşüncesinden yola çıkan Anadolu Haftasonu Okulları, ayrıca gençlere boş vakitlerini değerlendirecek sosyal bir fırsat da sunuyor.

DÜNYADA BİRÇOK ÖRNEĞİ VAR

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının talep ve istekleri doğrultusunda hayata geçirilen Anadolu Haftasonu Okulları Projesi’ne, birçok Avrupa ülkesinin kendi vatandaşları için gerçekleştiği çalışmalar örnek oluşturuyor. Hollanda, Almanya, Sırbistan, Yunanistan, Portekiz, İrlanda, İsrail ve Çin gibi pek çok ülke, benzer alanlarda yoğun faaliyetlerde bulunuyor.

Bu konuda önde gelen ülkelerden Hollanda, NOB (Yurtdışında Hollandaca Eğitimi Vakfı) aracılığıyla 1980 yılından itibaren yurtdışında yaşayan Hollandalı çocuk ve gençlere anadil ve kültür eğitim olanağı sağlıyor. NOB en son 2018 yılının Nisan ayında yayınlandığı raporda, 2017/2018 eğitim yılında 118 ülkede 198 okulda 13.430 Hollandalı ve Flaman çocuğa okul saatlerinde veya okul saatleri dışında Hollandaca dil ve kültür eğitimi verildiği bilgisini paylaşıyor. NOB’a bağlı 198 okuldan 6’sı Türkiye’de bulunuyor.

ALMANYA İLK SIRADA YERALIYOR

Yurtdışında 14 milyonluk bir diasporasının bulunduğunu belirten Almanya, bu nüfusun anadilini ve kültürel bağlarını korumak, Almanya ile temasını canlı tutmak amacıyla Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Kültür ve Eğitim Politikası çerçevesinde faaliyet gösteriyor. 72 ülkede 140 okulu bulunan Almanya hem diasporasına hem de diğer ülkelerin genç nesillerine bu okullar vasıtasıyla ulaşıyor.

Yurtdışındaki vatandaşları için öğretmenler görevlendiren Yunanistan, İngiltere’de yaşayan 200 binlik nüfusu için dil dersleri sağlayan Portekiz ve benzer amaçlarla diasporasından gençlere yönelik düzenlediği programlarla İsrail, bu alanda çalışma yapan çok sayıda ülkelerden yalnızca bazıları. 2017 yılında başlayan ve yürütücülüğünü Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın yaptığı Anadolu Haftasonu Okulları Projesi’ne yurtdışındaki Türk vatandaşlarının ilgisi büyük. Ülkeler arasındaki karşılıklı faydayı temel olan proje, işbirliği yapılan sivil toplum kuruluşlarının demokratik olgunluklarına katkı sağladığı gibi, Türkiye ile diğer ülkeler arasında da yeni işbirliklerine kapı aralıyor.