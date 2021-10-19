Anadolu Etap ihracattaki iddiasını büyütüyor

Yeni yönetim yapısına geçiş ile şirkette Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Handan Eren “Plantasyon ve Taze Ürünler Genel Müdürü”, Coca Cola İçecek Kırgızistan’da Genel Müdür olarak görev yapan Mutlu Ocak ise “Meyve Suyu Genel Müdürü” olarak atandı.

İstikrarlı büyüme

Anadolu Etap’ın yeni yönetim yapısıyla ilgili açıklama yapan Anadolu Grubu Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanı Demir Şarman, Anadolu Etap’ın, kurulduğu 2010 yılından bugüne istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü, hem üretim kapasitesini arttırdığını hem de ürün ve hizmet kalitesiyle operasyon ağını genişlettiğini söyledi. Anadolu Etap’ın bugün Türkiye’nin en büyük taze meyve ve meyve suyu konsantresi üreticisi konumuna geldiğini belirten Şarman, “Anadolu Etap olarak “Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Meyveler” misyonu ile Türkiye dahil Avrupa, ABD ve Uzak Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada 65’ten fazla ülkede müşterilerimize taze meyve ve meyve suyu konsantresi ürünleriyle hizmet veriyoruz. İhracat oranımız yüzde 70’i aştı. Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmet kalitesini yükseltmek, operasyonel odağımızı güçlendirerek daha verimli, etkin ve rekabetçi hale getirmek için organizasyonumuzu iki ayrı genel müdürlük olarak yönetme kararı aldık” diye konuştu.

Katkı sağlayacak

Ekim 2021 itibarıyla Plantasyon ve Taze Ürünler Genel Müdürü görevine başlayan Hande Eren, yüksek kalite standartları ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarına hizmet veren Anadolu Etap’ın taze meyve operasyonlarına liderlik ederek şirketin büyümesine katkı sağlamaya devam edecek.

Tedarik zinciri, planlama ve uluslararası içecek sektöründeki endüstri ve yönetim tecrübeleriyle Anadolu Etap’ın meyve suyu operasyonlarına liderlik eden Mutlu Ocak, Haziran 2021 itibarıyla Anadolu Etap Meyve Suyu Genel Müdürü olarak atanmıştı.