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Spor Anadolu Efes'te dört kişi Kovid-19'a yakalandı
Spor

Anadolu Efes'te dört kişi Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 21:37:09 -
Anadolu Efes'te dört kişi Kovid-19'a yakalandı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda dört kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "20 ve 23 Kasım tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Kovid-19 testlerinde, toplam dört pozitif vaka tespit edilmiştir. Semptom göstermeyen 3 kişinin evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Semptom gösteren 1 kişinin tedavisine hastanede devam edilmektedir." denildi.

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