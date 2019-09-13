Anadolu Efes'in KIA'yla iş birliği devam edecek - Lacivert-beyazlı basketbol takımı ile otomotiv markası KIA arasındaki iş birliği 2019-2020 sezonunda da sürecek



İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes ile otomotiv markası KIA arasındaki iş birliği yeni sezonda da devam edecek. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Anadolu Grubu'nun çatısı altında bulunan KIA'nın anlaşma kapsamında Anadolu Efesli oyunculara 2019-2020 sezonunda kullanacakları "KIA Sportage" model araçları teslim ettiği belirtildi. KIA'nın THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağı karşılaşmalarda çeşitli ekinlikler düzenleyeceği aktarıldı.

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