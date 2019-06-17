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Anadolu Efes seride öne geçti

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yenen lacivert-beyazlılar, seride durumu 3-2 yaptı- Mücadelede 26 sayı üreten Anadolu Efes'ten Moerman maçın en skorer oyuncusu oldu- Lacivert-beyazlı ekibin bulduğu 86 sayının 81'ini ilk 5 oyuncuları kaydetti- Maçı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da salonda izledi

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:17
Anadolu Efes seride öne geçti


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yenerek seride 3-2 öne geçti.

İlk 4 maç sonunda 2-2 eşitliğin bulunduğu serinin 5. maçı, lacivert-beyazlı ekibin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.

Maçın ilk çeyreğini 27-20 önde tamamlayan Anadolu Efes, devre arasına da 39-37 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 66-47 önde bitiren lacivert-beyazlılar, maçı da 10 sayı farkla kazandı.

Bu skorla Anadolu Efes, 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 3-2 öne geçti.

Serinin 6. maçı 19 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes, o maçı kazanması durumunda şampiyon olacak. Müsabaka, sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle tamamlanırsa seri 7. ve son maça taşınacak.


- En skorer Moerman


Maçın en skorer oyuncusu Anadolu Efes'ten Adrien Moerman oldu.

Sahada 40 dakikaya yakın kalan Fransız basketbolcu, 26 sayı üreterek galibiyeti getiren isimlerden oldu. Moerman, 8 de savunma ribaundu alarak takımına katkı verdi.

Anadolu Efes'te Bryant Dunston 19 sayı 7 ribaunt, Krunoslav Simon da 15 sayı 5 ribauntla galibiyette önemli rol aldı.


- Sloukas'ın 22 sayısı yetmedi


Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas'ın ürettiği 22 sayı galibiyet için yeterli olmadı.

Yunan basketbolcu, sarı-lacivertli ekibin en skorer oyuncusu oldu. Yunan basketbolcuya 15 sayıyla Ali Muhammed, 12 sayıyla Melih Mahmutoğlu eşlik etti.


- Anadolu Efes'i galibiyete ilk 5'i taşıdı


Anadolu Efes'in galibiyetinde maça ilk 5 başlayan basketbolcular önemli rol aldı.

Müsabakaya ilk 5'te başlayan Dunston, Simon, Moerman, Micic ve Larkin maçın büyük bölümünde sahada kaldı. Lacivert-beyazlı ekipte kenardan gelen ve sadece 10 dakika 50 saniye sahada kalan kaptan Doğuş Balbay, ciddi süre katkısı verdi.

Anadolu Efes'in kaydettiği 86 sayının 81'i ilk 5 oyuncularının elinden geldi. Ev sahibi takım, kenardan oyuna giren 4 oyuncuyla sadece 5 sayı üretebildi.

Maçı 76 sayıyla tamamlayan Fenerbahçe Beko ise rakibine oranla kenar katkısını daha çok aldı. Sarı-lacivertliler, ilk 5 oyuncuları haricinde 25 sayı üretti.


- Üç anons yapıldı


Fenerbahçe Beko taraftarının küfürlü tezahüratları nedeniyle maç boyunca 3 kez anons yapıldı.

Müsabakadan önce Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle 1 kez anons yapıldı. Maç sırasında da küfürlü tezahüratların devam etmesiyle 2 anons daha gerçekleştirildi.

Üçüncü anonsta küfürlerin devam etmesi durumunda salonun boşaltılacağı bildirildi.


- Bu sezonki 12. randevu


Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 12. kez karşı karşıya geldi.

THY Avrupa Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.

İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 5. maçı oynadı.

Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrılırken, 5 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.


- Ali Koç tribünde


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da müsabakayı salonda izledi.

Koç, müsabakayı sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Semih Özsoy ve bazı yöneticilerle locadan takip etti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 22:17
  1. Ali Koç
  2. Anadolu Efes
  3. Basketbol
  4. Ergin Ataman
  5. Fenerbahçe Beko
  6. play-off final serisi
  7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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