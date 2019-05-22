Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Anadolu Efes sahasında Banvit’i 81-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Anadolu Efes sahasında Banvit’i 81-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Serkan Emlek xx, Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx

Anadolu Efes: Bryant Dunston xxx 23, Adrien Moerman xxxx 26, Vasilije Misic xx 14, Krunoslav Simon xx 13, Onuralp Bitim x 3, Sertaç Şanlı x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Banvit: Şehmus Hazer xx 11, Tolga Geçim xx 7, Alex Perez x 5, Jordan Morgan xxx 20, D.J. Shelton xx 16, Metehan Akyel x 1, Ragıp Berke Atar x 5, Rıdvan Öncel x 7

Başantrenör: Hakan Demir

1. periyot: 18-24 (Banvit lehine)

Devre: 41-44 (Banvit lehine)

3. periyot: 64-62 (Anadolu Efes lehine)

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