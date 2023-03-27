Anadolu Efes öyle bir karıştı ki... Herkes birbirine girdi! Yok artık daha neler...

Euroleague'de son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes'te Will Clyburn krizi yaşanıyor. Koç Ergin Ataman ile gerginlik yaşadığı iddia edilen basketbolcu soluğu Twitter'da aldı.

Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takım içinde problemler olduğu iddia edilen lacivert beyazlı takımda son olarak Will Clyburn attığı bir tweetle iddiaları güçlendirdi. Sezon başında CSKA Moskova'dan transfer edilen kısa forvet oyuncusuyla koç Ergin Ataman arasında kısa süre içinde gerginlik oluştu.

GERGİNLİĞİ BASIN ÖNÜNDE YAŞADILAR

Geçtiğimiz ay EuroLeague'de Anadolu Efes'in Olympiakos'a 76-70 mağlup olduğu maçın ardından koç Ergin Ataman, Will Clyburn ve Vasilije Micic ikilisi için "Onlara Basketbol Süper Ligi’ndeki zayıf rakiplere karşı değil, Olympiakos gibi güçlü rakiplere karşı ihtiyaç duyuyoruz." şeklinde konuşmuş ve gerginlik ateşinin fitilini yakmıştı.

Bu sözler üzerine açıklama yapan ABD'li basketolcu "Herkesin fikri kendine, ben tüm sezon boyunca düzenli olarak sayı atıyordum. Demek ki kötü bir maç geçirmeye hakkım yok." sözlerini kullanmıştı.

Bundan önce de Will Clyburn ile Ergin Ataman arasındaki gerginlik 22 Ocak'ta oynanan Galatasaray Nef karşılaşmasında kameralara yansımıştı. Maç içinde Ergin Ataman ile tartışan Amerikalı yıldız saha kenarında koçuna 'Oynamama izin ver' diyerek serzenişte bulunmuştu.Tgrthaber'e göre;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'li basketbolcu dün yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gerginliğin dozunu iyice artırdı. Üst üste iki paylaşım yapan yıldız isim önce "Aile kavga ettiğinde kimse kazanamaz." şeklinde tweet attı.

Attığı ilk tweete gelen tepkiler sonrası cevap niteliğinde ikinci bir tweet atan basketbolcu bu tweetindeyse "Bu hayranlar bugün beni rahat bırakmazsa içimdeki Mike James'i ortaya çıkaracağım." ifadesini kullandı.

Anadolu Efes formasını bu sezon 30 maçta terleten 32 yaşındaki Will Clyburn maç başına; 17.2 sayı, 6.0 ribaunt, 2.3 asist ve 19 verimlilik puanı ortalaması tutturdu.